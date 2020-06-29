【大灣區】跨境理財通框架出爐　便利大灣區內地民眾買港理財產品

粵港澳大灣區金融業加強互動，再有實質進展。人民銀行、香港金管局、澳門金管局今天聯合公告，宣布在大灣區開展「跨境理財通」業務試點，並曝光其框架內容。新政旨在便利內地與港澳居民，購買對方地區的合資格理財產品。

一般相信，由於香港理財產品監管制度良好，上述新政有利吸引更多大灣區居民赴港購買理財產品。而同時，亦增加港澳人士北上投資理財產品的靈活性。

正式啟動日期另行確定

香港金管局對此表示歡迎。 金管局總裁余偉文表示：

理財通的推出，證明香港金融機構在參與內地金融開放，服務兩地居民資產管理需要的戰略優勢。我們會與香港證監會和內地相關部門通力合作，並與業界密切磋商，根據今天公布的框架盡快敲定落實細節，爭取早日啟動理財通。

雙向跨境理財通是繼兩地股票通、債券通後，內地資本賬戶開放的另一重要里程碑，是推動香港離岸人民幣業務發展的重大突破，也是深化大灣區金融合作的亮點。大灣區居民對跨境理財投資的需求日趨殷切，兩地金融業界對理財通有很大的期望。

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中央稍早前公布，《中國人民銀行 中國銀行保險監督管理委員會 中國證券監督管理委員會 國家外滙管理局關於金融支持粵港澳大灣區建設的意見》，跨境理財通是其中一項內容。

粵港澳今天公告跨境理財通試點，原文如下：

爲促進粵港澳大灣區居民個人跨境投資便利化，人民銀行、香港金融管理局、澳門金融管理局決定在粵港澳大灣區開展「跨境理財通」業務試點（以下簡稱「跨境理財通」），現就有關事宜公告如下：

一、「跨境理財通」指粵港澳大灣區居民個人跨境投資粵港澳大灣區銀行銷售的理財產品，按照購買主體身份可分爲「南向通」和「北向通」。「南向通」指粵港澳大灣區內地居民通過在港澳銀行開立投資專戶，購買港澳地區銀行銷售的合資格投資産品；「北向通」指港澳地區居民通過在粵港澳大灣區內地銀行（以下簡稱內地銀行）開立投資專戶，購買內地銀行銷售的合資格理財產品。

二、「跨境理財通」是國家支持粵港澳大灣區建設、推進內地與香港澳門金融合作的重要舉措，有利於打造粵港澳優質生活圈，有利於促進粵港澳大灣區居民個人跨境投資便利化，有利於促進我國金融市場對外開放，促進內地與港澳社會經濟共同發展。

三、「跨境理財通」遵循三地個人理財產品管理的相關法律法規，同時尊重國際慣例做法。「北向通」和「南向通」投資者資格條件、投資方式、投資產品範圍、投資者權益保護和糾紛處理等由人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局、香港金管局、香港證監會、澳門金管局商議確定。

「北向通」和「南向通」業務資金通過賬戶一一綁定實現閉環匯劃和封閉管理，使用範圍僅限於購買合資格的投資產品。

資金匯劃使用人民幣跨境結算，資金兌換在離岸市場完成。對「北向通」和「南向通」跨境資金流動實行總額度和單個投資者額度管理，總額度通過宏觀審慎系數動態調節。

四、港澳與內地相關監管機構將各自採取所有必要措施，確保雙方以保障投資者利益爲目的，在「跨境理財通」下建立有效機制，按屬地管理原則及時應對出現的違法違規行爲。港澳與內地相關監管機構將簽訂監管合作備忘錄，建立健全監管合作安排和聯絡協商機制，保護投資者利益和建立公平交易秩序。

五、內地基礎設施機構應當按照穩妥有序、風險可控的原則，積極推進「跨境理財通」的各項准備工作，在完成相關規則和系統建設後，正式啓動「跨境理財通」試點業務。

「跨境理財通」正式啓動時間和實施細則將另行規定。

特此公告。