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【新冠肺炎】康希諾生物新冠疫苗 獲批解放軍內部使用

國情動向 17:17 2020/06/29

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在港上市的內地生物科技公司康希諾生物（06185）今日發布公告，稱其與與軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所，聯合開發的重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒載體）（Ad5-nCoV），已獲中央央軍委後勤保障部衛生局頒頒發的軍隊特需藥品批件，有效期一年。

公告表示，根據規定，Ad5-nCoV現階段僅限軍隊內部使用，未經軍委後保部批准，不得擴大接種範圍。

無法保證能商業化

公告指出，Ad5-nCoV的I期及II期臨床試驗，已在中國開展，並於2020年6月11日完成II期臨床試驗揭盲。臨床試驗數據證實，其具有良好的安全性，及較高的體液免疫及細胞免疫應答水平。總體試驗結果表明，Ad5-nCoV具有預防由SARS-CoV-2引起的疾病的潛力。但公告同時提醒投資者，無法保證最終能成功商業化Ad5-nCoV。

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康希諾生物今早高開，一度升逾8%，後來倒跌，收市跌0.455%至219元。

據內地傳媒報道，這次獲批的Ad5-nCoV疫苗，由康希諾生物和軍事科學院院士陳薇團隊聯合開發。

國際學術期刊《刺針》5月22日在線發表全球首個重組腺病毒5型載體新冠疫苗I期臨床試驗結果。陳薇曾就實驗結果稱，這些結果使其成為具有潛力、可進行下一步研究的候選疫苗。但她同時強調，應對結果謹慎解讀，指誘導免疫應答的能力，不一定表明該疫苗能完全保護人類免受SARS-CoV-2感染。這些結果為新冠疫苗研發提供積極前景，但距離該疫苗上市，還有很多工作要做。

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責任編輯：林佩怡

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