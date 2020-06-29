【南方暴雨】華南等地桑拿天持續 福州海口廣州未來3天高溫高濕

南方暴雨持續，長江中下游汛情告急， 中國天氣網預測， 今明兩天（29日至30日）， 南方暴雨主要集中在貴州到江南北部一帶，同時，北方的華北、黃淮等地多雷雨天氣。氣溫方面，江南、華南等地高溫高濕的桑拿天還將持續。

在頻繁降雨影響下，北方大部地區氣溫預料維持在與常年同期持平或者略低的狀態。東北中南部到華北大部地區未來一周的最高氣溫普遍在30℃左右；西北地區東部的西安、蘭州、銀川今明兩天炎熱升級。

南方的江南中東部、華南等地今後3天則高溫高濕、上蒸下煮的桑拿天還將持續。福州、海口、廣州都將有高溫出沒，其中，福州今年6月份的高溫日數或將達16天，刷新歷史紀錄。

不僅白天熱，晚上這一帶氣溫也普遍在26℃至27℃，部分地區甚至30℃以上，像廣西北海，6月22至27日已連續6天最低氣溫在30℃以上，創出當地最長連續30℃以上高溫紀錄。

台北午後38.9 ℃ 熱到破紀錄

香港方面，天文台預測 高空反氣旋會在明天（30日）為華南帶來大致晴朗及酷熱的天氣，氣溫介乎 28℃至33℃； 預料一道廣闊低壓槽會在本周中後期影響南海北部及華南沿岸，該區有驟雨及雷暴。隨著高空反氣旋再度增強，下周初廣東天色好轉。

至於台灣，今天（29日）午後，台北氣溫飆升至38.9 ℃ ，氣象部門表示，這是台北氣象站設站124年來，6月最高溫。

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責任編輯：孫民

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