【南方暴雨】航拍曝四川洪水慘烈災情　大片農田綠變灰（附航拍片段）

▲ 【南方暴雨】航拍曝四川洪水慘烈災情 大片農田綠變灰（有片）

長江中上游地區暴雨成災，四川省涼山彝族自治州冕寧縣6.26當天遭暴雨突襲，造成至少12死10人失蹤，當時發生何事，以致死傷嚴重？四川省消防就以航拍災區實況，發現縣裡大片農田已被泥濘淹埋，情況相當慘烈。

根據冕寧縣政府通報，這場突如其來的暴雨和洪水，發生在26日（周五）傍晚6時至翌日凌晨1時，維持大約7個小時；過程中，高陽街道靈山景區降雨量達211mm，彝海鎮大馬烏村降雨量亦有107.5mm，以致山洪暴發。

淤泥淹沒農田 農舍頹圮

四川消防事後航拍發現，洪災過去，冕寧縣大片原來綠油油的農田，被色的淤泥淹沒，不少房屋被沖毀，情況相當慘烈。

冕寧縣曹古鄉大馬烏村四組村民結古布都子憶述，26日晚23時分左右，突降大雨，導致他們無法入睡，沒過多久就聽到外面有鄰居在喊，他們就開門出來看，才知道發生了洪水，全家人立馬就開始往外跑。

「洪水來的時候，我們都不知道，是鄰居喊的我們，跑出來時連鞋子都沒來得及穿」，結古布都子回憶說。

洪水發生後，他們的家已經無法入住，在村長的帶領下，村民們集體轉移至大馬烏村二組的大橋下暫時避雨。由于27日晚又下了很大的暴雨，該組的村民還是沒法回到他們的家裏，只能臨時住到大馬烏村二組橋下的臨時安置點。

這次洪災中，彝海鎮、高陽街道等鄉鎮（街道）共計2100戶9880多人受災，安全轉移群眾1705戶7705人。農作物受災500公頃、成災280公頃、絕收70公頃，即合共850公頃，面積與44個香港維園相若。

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房屋嚴重倒塌80戶280間、一般損壞620戶2300間；受損公路10.5公里，沖毀橋樑5座370１米，受損堤防1.5公里，受損電力線路3公里。

截至28日下午4時，此次特大暴雨災害已造成12人遇難、10人失蹤。其中，彝海鎮遭遇短時強降雨引發特大山洪，河溝改道，洪水漫流，導致10人遇難、7人失蹤；高陽街道轄區內冕寧高速路出口下方國道248線崩塌導致2輛過往車輛墜河，10名乘載人員中5人獲救、2人遇難、3人失蹤。

▲ 四川消防事後航拍發現，洪災過去，冕寧縣大片原來綠油油的農田，被色的淤泥淹沒，不少房屋被沖毀，情況相當慘烈。

▲ 村民被救出。 "> ▲ 村民被救出。

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責任編輯：鄧國強

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