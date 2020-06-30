【中國經濟】總理座談會露隱情 就業形勢泰山壓頂

總理李克強周日主持召開「穩外貿」座談會。雖是「穩外貿」座談會，但落腳點卻是「保就業」。眼下令中南海最頭痛的，恐怕就是如何解決因新冠疫情引發的次生災難——就業壓力。

官方報道稱，李克強在座談會上表示，外貿環境依然嚴峻複雜，必須有充分估計。要圍繞「保就業、保民生、保市場主體」，落實好助企紓困政策。在擴大內需的同時，研究推出「穩外貿、外資」新措施，尤其要加大支持保住中小微和勞力密集型企業，並助力大型骨幹外貿企業破解難題，更好地「穩就業」。

外貿關係近2億人就業

因應全球新冠肺炎疫情衝擊，今年的春季廣交會延遲並首次改在網上進行。但直至結束，官方也沒有對外披露到會採購商數量和定單成交額。外界普遍猜測，因數據「太難看」，以致官方不方便公布。

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外貿企業可謂事關中國經濟的命脈，此前官方從未公布過外貿企業的就業人數。但李克強在6月9日的國務院常務會議上曾透露，外貿企業涉及近2億人就業。有學者分析認為，如果加上依靠外企生存的供應商、上下游企業，估計涉及的就業人數會接近3億。而中國勞動人口才不到8億，一旦這部分人失去或減少收入，會引發整個經濟體的連鎖負面反應。

內地媒體此前亦曾報道，在北上廣深四大一線城市，廣州外企佔據全市工業總產值規模的62%以上；在上海，外資貢獻2/3的工業總產值；外貿對深圳經濟貢獻更是高達70%。可以說，是外資外貿企業撐起了中國四大一線城市。此外，包括蘇州、廈門等外向型產業城市，外資外貿都佔有絕對優勢。

總理一個月兩次開會研討穩外貿

李克強在不到一個月時間，兩次開會研討穩外貿，足見其對外貿形勢持續惡化可能引發的就業等一系列經濟問題的擔憂。

事實上，中國外貿外資企業的困境，短期可能是新冠疫情全球爆發影響所致，長遠則有外企可能將產業鏈外遷的威脅。自中美展開貿易戰及今年疫情爆發後，美國和日本已宣布，政府將提供資金幫助本國企業撤離中國。

在周日總理座談會上，李克強提出，發展跨境電商、海外倉、外貿服務平台等新業態，培育外貿新成長點。他並強調，要堅持擴大開放，深化製造業開放，擴大服務業特別是尖端服務業開放，進一步優化營商環境，完善吸引外商投資的政策，努力保持產業鏈、供應鏈穩定。顯見他既看到了疫情影響的「近憂」，也想到了產業鏈可能外遷的「遠慮」。

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本報記者：黃兆康

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