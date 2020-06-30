  • 30°C
香港時間 : 2020630日 (二) 08:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港區國安法】美第二波反制  禁管制防衛設備出口至香港（附聲明全文）

國情動向 08:15 2020/06/30

分享：

【港區國安法】美第二波反制  禁管制防衛設備出口至香港（附聲明全文）

港區國安法即將獲全國人大常委會表決之際，美國國務卿蓬佩奧香港時間今天表示，中方推出港區國安法讓美方無法再將香港與中國區分，即日起停止出口管制防衛設備至香港，未來也將對防衛及雙重用途技術出口施行限制。

港區國安法預計將在今天即30日閉幕的全國人大常委會通過。為了回應中方動作，蓬佩奧（Mike Pompeo）26日宣布，美國將對「損害香港人權自治的中國前任與現任官員施行簽證限制措施」，官員家屬也可能受到相關限制。中方29日再宣布對等反制措施。

美已對中方官員祭簽證限制措施 京說反擊

蓬佩奧今天發聲明表示，中方的動作，迫使美國總統特朗普政府重新檢視對港政策；隨著中方持續往通過港區國安法邁進，美方即日起停止出口美國製防衛設備至香港，未來也將針對美國防衛與雙重用途技術，採取步驟對香港施行與中國相同出口限制。

蓬佩奧指出，美國是被迫採取這項作為，以維護自身國家安全。他說：「美方無法再區分管制防衛項目是出口至香港還是中國內地......美方不能冒險讓這些設備落入他們手中」。

【U.S. Government Ending Controlled Defense Exports to Hong Kong】點擊閱讀聲明全文：https://bit.ly/2ZAhl7J

蓬佩奧強調，美方今天採取的作為，是回應中國違反「中英聯合聲明」中的承諾，針對的是中國當局而非中國人民。

他表示：「有鑒於北京現在把香港視為『一國一制』，我們也必須這麼做。美國持續檢視其他權限，將會再採取額外措施以反映香港實際情況。」

根據美國國務院2019年香港政策年度報告，香港目前能透過「直接商業銷售」（Direct Commercial Sale）取得美國管制防衛設備，但有出現出口項目移轉的情況發生，引發美方關切。

【港區國安法】蓬佩奧稱將限制損港自治中共官員簽證　中方：美無資格說三道四（更新版）

【港區國安法】反制美國 中方：對涉港問題表現惡劣的美方人員實施簽證限制

【港區國安法】中方警告美勿在感敏議題「踩過界」　否則不買美貨

【港區國安法】人大常委會628起再審國安法　胡錫進：香港損國安人士正感恐懼

【港區國安法】美媒：北京打貿易牌 美方倘跨越「紅線」或危及貿易協議

【中美角力】特朗普幕僚「車輪轉」批華　國安顧問：中國威脅美主權

 

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

【港區國安法】跟進最新消息，各方反應

相關文章

【港區國安法】中方警告美勿在感敏議題「踩過界」　否則不買美貨
今日
【港區國安法】中方警告美勿在感敏議題「踩過界」　否則不買美貨
【港區國安法】日媒：日本擬就港局勢與美緊密合作 若通過國安法將表「遺憾」
2020/06/28
【港區國安法】日媒：日本擬就港局勢與美緊密合作 若通過國安法將表「遺憾」
【港區國安法】人大常委會628起再審國安法　胡錫進：香港損國安人士正感恐懼
2020/06/29
【港區國安法】人大常委會628起再審國安法　胡錫進：香港損國安人士正感恐懼
【中美角力】華為後新目標？ 美國遊說歐洲勿用中國安檢設備商同方威視
2020/06/29
【中美角力】華為後新目標？ 美國遊說歐洲勿用中國安檢設備商同方威視
【港區國安法】草案建議表決稿　提交人大常委會審議
2020/06/29
【港區國安法】草案建議表決稿　提交人大常委會審議
軍備 軍事科技 軍事演習 一國兩制 人權 國防 蓬佩奧 特朗普 港區國安法 國安法

上一篇文章

【港區國安法】中方警告美勿在感敏議題「踩過界」　否則不買美貨

下一篇文章

【中美角力】美軍曝光在台聯訓實況 台國防部罕見證實（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】京打「貿易牌」反制美插足香港事務 勝算幾何？
【中美角力】京打「貿易牌」反制美插足香港事務 勝算幾何？
【中美角力】解放軍7月1日西沙演習前 美軍雙航母戰鬥群菲律賓海行動（更新版）
【中美角力】解放軍7月1日西沙演習前 美軍雙航母戰鬥群菲律賓海行動（更新版）
【港區國安法】中方警告美勿在感敏議題「踩過界」　否則不買美貨
【港區國安法】中方警告美勿在感敏議題「踩過界」　否則不買美貨
溫家寶亮相為大學校園題詞 家居佈置罕有曝光
溫家寶亮相為大學校園題詞 家居佈置罕有曝光
【中美角力】解放軍採購洩機密？疑已啟動研發核航母
【中美角力】解放軍採購洩機密？疑已啟動研發核航母
【中美角力】華為後新目標？ 美國遊說歐洲勿用中國安檢設備商同方威視
【中美角力】華為後新目標？ 美國遊說歐洲勿用中國安檢設備商同方威視