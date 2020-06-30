▲ 【港區國安法】美第二波反制 禁管制防衛設備出口至香港（附聲明全文）

港區國安法即將獲全國人大常委會表決之際，美國國務卿蓬佩奧香港時間今天表示，中方推出港區國安法讓美方無法再將香港與中國區分，即日起停止出口管制防衛設備至香港，未來也將對防衛及雙重用途技術出口施行限制。

港區國安法預計將在今天即30日閉幕的全國人大常委會通過。為了回應中方動作，蓬佩奧（Mike Pompeo）26日宣布，美國將對「損害香港人權自治的中國前任與現任官員施行簽證限制措施」，官員家屬也可能受到相關限制。中方29日再宣布對等反制措施。

美已對中方官員祭簽證限制措施 京說反擊

蓬佩奧今天發聲明表示，中方的動作，迫使美國總統特朗普政府重新檢視對港政策；隨著中方持續往通過港區國安法邁進，美方即日起停止出口美國製防衛設備至香港，未來也將針對美國防衛與雙重用途技術，採取步驟對香港施行與中國相同出口限制。

蓬佩奧指出，美國是被迫採取這項作為，以維護自身國家安全。他說：「美方無法再區分管制防衛項目是出口至香港還是中國內地......美方不能冒險讓這些設備落入他們手中」。

【U.S. Government Ending Controlled Defense Exports to Hong Kong】點擊閱讀聲明全文：https://bit.ly/2ZAhl7J

蓬佩奧強調，美方今天採取的作為，是回應中國違反「中英聯合聲明」中的承諾，針對的是中國當局而非中國人民。

他表示：「有鑒於北京現在把香港視為『一國一制』，我們也必須這麼做。美國持續檢視其他權限，將會再採取額外措施以反映香港實際情況。」

根據美國國務院2019年香港政策年度報告，香港目前能透過「直接商業銷售」（Direct Commercial Sale）取得美國管制防衛設備，但有出現出口項目移轉的情況發生，引發美方關切。

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