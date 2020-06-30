▲ 【港區國安法】美方第三招：暫停香港出口證豁免等特殊待遇 林鄭稱不被嚇怕

港區國安法據報已獲全國人大常委會通過，在此之前，美國商務部長羅斯宣布，撤銷香港特殊地位，暫停對港執行優惠待遇規定，包括提供出口許可證豁免。這一措施，主要影響敏感高新科技輸港。商務部也正進行取消差別待遇評估。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）26日宣布，美國將對「損害香港人權自治的中國前任與現任官員施行簽證限制措施」。而今天稍早前，蓬佩奧又宣布，即日起停止出口管制防衛設備至香港，未來也將對防衛及雙重用途技術出口施行限制。

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美國商務部的動作，已是美方反制港區國安法的第三招。中方已多次重申，美方制裁措施影響有限。

林鄭月娥：美或令香港有少少不方便

行政長官林鄭月娥出席行政會議前會見傳媒稱，港府一直評估美國制裁的措施，認為或會有「少少不方便」，但很多使用這些產品的行業有代替品，香港製造業少，在內地設廠本身已受相關限制。

林鄭月娥說，「任何制裁決定不會嚇怕我們」，港府也會配合內地在國家層面的反制措施。

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羅斯（Wilbur Ross）透過新聞稿指出，隨著中方對香港實施新安全措施，美國敏感技術被轉移到解放軍或國家安全部的風險增加；同時破壞香港自治，美國拒絕承擔有關風險，因此決定撤銷香港特殊地位。

羅斯並表示，商務部給予香港的優惠待遇規定，包括出口許可證豁免，將被暫停，並禁止出口國防設備與敏感技術到香港。此外，商務部也在評估進一步取消差別待遇行動。

美同時禁止出口國防設備與敏感技術到香港

羅斯並呼籲北京立即改弦易撤，兌現對香港民眾與全球的承諾。

在商務部發出聲明前，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也發出聲明表示，隨著北京持續往通過港區國安法邁進，美方即日起停止出口美國製防衛設備至香港，未來也將針對美國防衛與雙重用途技術，採取步驟對香港施行與中國相同的出口限制。

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蓬佩奧指出，美國是被迫採取這項作為，以維護自身國家安全。他說，「美方無法再區分管制防衛項目是出口至香港還是中國內地」。

根據美國國務院2019年香港政策年度報告，香港目前能透過「直接商業銷售」（Direct Commercial Sale）取得美國管制防衛設備，但有出現出口項目移轉的情況發生，引發美方關切。

責任編輯：鄧國強

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