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【中印衝突】印度禁用抖音、微信等59個中國App 稱損害主權及國安

國情動向 10:54 2020/06/30

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中印邊境衝突引發的緊張局勢持續發酵，印度當局周一（29日）宣布禁止59個中國應用程式，包括字節跳動的抖音（TikTok）、騰訊的微信等，稱這些應用損害印度的主權和完整、國防、國家安全和公共秩序。

外電報道，根據禁令，谷歌（Google）和蘋果（Apple）將不得不從Android和iOS商店中下架這些應用程序。谷歌表示仍在等待政府命令，蘋果未有回應。

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印度電子與資訊技術部聲明，已收到多宗投訴，稱一些移動應用被不當使用，用以竊取用戶數據，並在未經授權的情況下將用戶數據秘密傳輸到印度以外的伺服器。該部表示，這是一個非常嚴重和緊迫的問題，需要採取緊急措施。

除了前述App，百度的百度地圖和百度翻譯，騰訊的Clash of Kings，阿里巴巴的UC瀏覽器和兩個小米的App都在被禁之列。

抖音：致力與政府合作解決問題

這是中印近期爆發邊境衝突以來，印度在網絡領域針對中國的最強硬舉措。而此舉對字節跳動的打擊格外嚴重，其在印度擁有逾2億TikTok用戶。TikTok表示，在印度約2千名員工組成的團隊，會致力與政府合作，以展現其對用戶安全的關注以及對整個國家的承諾。

中印士兵5月在邊境發生衝突，本月15日雙方在加勒萬河谷地區爆發激烈肢體衝突，印度方面稱死亡20人，另有數十人受傷；中方沒公布確實死傷人數。

盡管雙方試圖協商緩和緊張，但雙方僵局未解。此外，印度國內反華情緒升溫，民眾提出抵制中國貨，包括中國品牌手機及App。另據報，印度港口海關已經扣留了來自中國的貨櫃。

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《華爾街日報》引述一位拒絕透露姓名的印度高官表示，採取最新禁令，是印度在邊境衝突後首次向中國發起攻勢，表明印度擁有多種報複選擇。而此舉可能導致更多國家效仿印度採取類似行動。

責任編輯：林佩怡

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