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BBC：內地出現新型豬流感病毒　能豬傳人恐大爆發

社會熱點 10:56 2020/06/30

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BBC：內地出現新型豬流感病毒　能豬傳人恐大爆發

新冠肺炎持續蔓延之際， BBC引述科學家示警，中國內地發現一種新型豬流感病毒，目前已有豬傳人的案例，擔心病毒若進一步突變，可能會引發大規模人傳人，進而爆發全球大流行。

這種新病毒稱G4 EA H1N1（簡稱G4）。

BBC報道，美國學術期刊《美國國家科學院學報（Proceedings of the National Academy of Sciences）》刊登一項研究，中國科學家發現一種新型豬流感病毒G4，報告指，該病毒具備「適應傳染人類的所有關鍵特點」。

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研究由中國多位大學科學家和中國疾病預防控制中心共同進行，團隊於2011至2018年間，從中國10省多個屠場和一間動物醫院的豬隻身上，採集3萬個鼻拭子樣本。

檢測後發現了179個豬流感病毒，當中大部分屬於一種自2016年起在豬隻間流行的新病毒。

未有證據顯示出現人傳人

團隊利用雪貂等動物進行實驗，發現G4極具傳染性，在雪貂身上引起的病徵，較其他病毒多。團隊相信，該病毒能夠在人體細胞複製；另外人類感染季節性流感後產生的免疫力，對G4無效。

事實上，豬場工人亦接受了血液抗體測試，發現已有10.4%人有G4抗體，代表他們曾受感染，推斷民眾中可能已有4.4%人受感染。可見病毒已由動物傳人，但目前未有證據顯示出現人傳人情況。

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科學家但們在《美國國家科學院院刊》上寫道，擔憂G4傳染人類後會適應宿主，增加人傳人大流行風險，呼籲採取緊急措施，監察曾接觸豬隻的人。

劍橋大學獸醫學系系主任伍德（James Wood）說，「此事提醒世人，我們一直面臨著新的病原體和人類與人類接觸更多的牲畜的危險。可能是重要的大流行病毒的來源」。

更重要是，目前既有的流感疫苗，對這個新流感病毒似乎沒有保護作用。

責任編輯：鄧國強

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