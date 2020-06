▲ BBC:內地出現新型豬流感病毒 能豬傳人恐大爆發

新冠肺炎持續蔓延之際, BBC引述科學家示警,中國內地發現一種新型豬流感病毒,目前已有豬傳人的案例,擔心病毒若進一步突變,可能會引發大規模人傳人,進而爆發全球大流行。

這種新病毒稱G4 EA H1N1(簡稱G4)。

BBC報道,美國學術期刊《美國國家科學院學報(Proceedings of the National Academy of Sciences)》刊登一項研究,中國科學家發現一種新型豬流感病毒G4,報告指,該病毒具備「適應傳染人類的所有關鍵特點」。

研究由中國多位大學科學家和中國疾病預防控制中心共同進行,團隊於2011至2018年間,從中國10省多個屠場和一間動物醫院的豬隻身上,採集3萬個鼻拭子樣本。

檢測後發現了179個豬流感病毒,當中大部分屬於一種自2016年起在豬隻間流行的新病毒。

未有證據顯示出現人傳人

團隊利用雪貂等動物進行實驗,發現G4極具傳染性,在雪貂身上引起的病徵,較其他病毒多。團隊相信,該病毒能夠在人體細胞複製;另外人類感染季節性流感後產生的免疫力,對G4無效。

事實上,豬場工人亦接受了血液抗體測試,發現已有10.4%人有G4抗體,代表他們曾受感染,推斷民眾中可能已有4.4%人受感染。可見病毒已由動物傳人,但目前未有證據顯示出現人傳人情況。

科學家但們在《美國國家科學院院刊》上寫道,擔憂G4傳染人類後會適應宿主,增加人傳人大流行風險,呼籲採取緊急措施,監察曾接觸豬隻的人。

劍橋大學獸醫學系系主任伍德(James Wood)說,「此事提醒世人,我們一直面臨著新的病原體和人類與人類接觸更多的牲畜的危險。可能是重要的大流行病毒的來源」。

更重要是,目前既有的流感疫苗,對這個新流感病毒似乎沒有保護作用。

