【中美角力】王毅批有國家在香港問題攻擊中國 官媒斥蓬佩奧「謊言複讀機」 

港區國安法通過前，外長王毅強調立法有助「一國兩制」方針行穩致遠，批評有些國家藉香港問題攻擊中國，企圖搞亂香港、進而阻遏中國發展。另外，新華社發表時評，指美國國務卿蓬佩奧是「謊言複讀機」，拿新疆、香港等說事，企圖向中國潑髒水。

王毅昨（29日）分別與埃塞俄比亞和埃及外長通電話。他稱，香港是中國的一部分，中方建立健全香港國家安全立法，不僅符合香港同胞的利益，也符合各國在港利益。

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他指出，香港問題完全是中國內政，一些國家和勢力以人權為藉口，在香港問題上攻擊抹黑中國，粗暴干涉中國內政，是企圖藉此搞亂香港，進而阻遏中國的發展進程。中方堅決反對將人權問題政治化，堅決反對借人權干涉別國內政，中方將堅定不移捍衛自身正當權益。

批蓬佩奧圖向中國潑髒水

新華社亦發表時評，批評蓬佩奧近期圍繞應對新冠肺炎疫情、新疆和香港事務、中非合作、中國發展道路，編造、散播了一個又一個謊言。質疑他是企圖向中國潑髒水、引禍水，並稱美國政壇出現了這樣毫無道德底線的政客，實在是令美國蒙羞。

近期中美緊張關係升溫，兩國因「港區國安法」引發簽證對峙。美國日前宣布將限制損港自治中共官員簽證後，中方昨宣布反擊，對在涉港問題上表現惡劣的美方人員，實施簽證限制。

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另外，美國商務部周一表示，將暫停「香港相對於中國內地的優惠待遇，包括出口許可豁免」，並稱在評估進一步取消香港的特殊地位。

全國人大常委會今日（30日）早上在北京人民大會堂閉幕，消息稱「港區國安法草案」獲出席常委會會議的162名人大常委，全票通過。

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