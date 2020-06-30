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【新冠肺炎】世衛下周派小組到中國了解病毒源頭 專家估北京疫情一周清零

社會熱點 11:59 2020/06/30

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世衛29日表示，將於下周派遣調查小組前往中國，調查新冠病毒起源，以及未來可如何應對。世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在線上簡報中強調，了解病毒的起源非常重要，又指疫情大流行還遠未結束。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友則稱，北京的確診病例將在未來7天左右清零，估計新冠病毒將與人類長期共存。

另一方面，世衛衛生緊急項目執行總監瑞安（Michael Ryan）29日則就美國總統特朗普數次用「功夫流感」（kung flu）來稱呼新冠病毒一事回應稱，世衛希望在與新冠肺炎相關的討論中避免任何歧視，亦明顯想要本着相互尊重的國際論述。

瑞安當天在新聞發布會上表示：「從世衛的角度來看，我們顯然想有一個基於互相尊重的國際論述。而且，從這個意思上講，我們鼓勵所有人在各個層面和所有國家去使用適當的、尊重的以及沒有任何否定含義的言辭」。

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國家衛健委最新則通報，昨日内地新增確診病例19例，其中境外輸入病例11例（廣東4例，上海3例，四川3例，甘肅1例），本土病例8例（北京7例，上海1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海）。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友昨晚在央視節目中表示，基於北京及時採取防控措施，後期發現的確診病例多來自於已處於觀察、控制之中的隔離者。現時知道的新冠肺炎最長潜伏期是14天，單次去新發地市場的人員發病時間平均在4天，短的2天，長的13天。從這些時間來判斷的話，在未來的7天左右，北京的確診病例將會清零。

不過，他指出全球疫情還未達最高峰，全球確診病例從1千萬到2千萬會更短。他解釋，隨著人群基數加大，它翻倍速度就會縮短。因為在那些控制不嚴的國家和地區，它擴展的速度會更快，「新冠肺炎全球疫情還沒有達到最高峰，它還會在未來一段時間，還會上揚」。他又表示，新冠肺炎不會像SARS一樣一下就沒有，非常有可能將與人類長期共存，改變人類生活和工作方式。

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責任編輯：游昊雲

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