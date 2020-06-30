【港區國安法】美3招反制國安法　林鄭：北京若反擊港府會配合

港區國安全通過前夕，美國連出3招反制中國。對於美方宣布制裁香港，香港行政長官林鄭月娥今天表示，這對香港影響不會很大，並稱如果北京中央對美做出反制，港府會配合。

林鄭月娥上午在會晤記者時回應美方的制裁措施，她表示，在港美貿易上，美方對香港享有順差，每年順差大概是300億美元，這是美方對香港享有利益。’

「只令香港進口沒那麼方便而已」

她說，目前所知，是美方公布停止向香港出口軍用或軍民兩用產品；在這方面，美方一向對不同地方有不同對待，有些地方需要申請出口許可，有些地方不用。

對於香港而言，美方的制裁只是令香港的進口沒有那麼方便而已，影響不會很大，而且港方可以有替代品。

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林鄭月娥說，由於此前有些港人一直要求美方制裁香港，港府對美方可能採取的制裁早已作出評估。

林鄭月娥並強調，不會被美方的制裁嚇怕，如果中國對美方制裁作出反制，港府將會配合。

另外，全國港澳研究會副會長劉兆佳接受中央社記者訪問時說，過往無論在簽證或貿易上，實際上都是香港給予美方「特殊待遇」，而非美方給予香港特殊待遇。

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他說，香港作為自由貿易港，採取免稅措施，令美國貨品進口香港大都免稅。相反，香港貨品出口美國卻要繳稅。

在簽證方面，目前港人赴美需要簽證，但港方卻給予美方免簽證。

劉兆佳說，到目前為止，美方對香港的制裁沒有太大作用，反而一旦中國或港府採取報復措施，將不利美方。

劉兆佳：美對香港制裁沒太大作用

他說，美方可能真正威脅香港的制裁行動大概是不承認香港的獨立關稅地位，以及打擊香港的國際金融中心地位。但如果是前者，港府可向世界貿易組織投訴美國並採取報復措施，這對美不利。

此外，如果美國打擊香港的國際金融中心地位，恐怕最終只會傷害美國金融機構在港的利益，同時動搖美元地位。

責任編輯：鄧國強

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