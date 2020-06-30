【南方暴雨】風雨交加！一文看懂內地極端天氣頻發4大原因

內地暴雨汛情仍未止息，截至6月29日，中央氣象台已連續28天發布暴雨藍色預警。再往前追溯，5月初，福建部分地區下暴雨、下冰雹，並出現小規模的水龍捲；4月下旬，雲南多地強降雨、下冰雹。為何今年極端天氣如此頻繁？

原因一：西南季風遇到冷空氣

湖南省氣候中心氣候預測首席專家謝益軍指出，最強降雨的直接原因是，隨著南海夏季風的爆發，強盛的西南季風向中國南方源源不斷輸送暖濕氣流，與此同時中高緯的環流形勢相對穩定，也有利於冷空氣不斷擴散南下，冷暖空氣在上空強烈匯合，導致一次次強降雨天氣。

原因二：厄爾尼諾現象

自2019年11月以來，赤道中東太平洋海溫形成了一次厄爾尼諾（El Niño）事件，即是指東太平洋海水每隔數年就會異常升溫的現象。厄爾尼諾通過海洋和大氣相互作用影響全球天氣氣候，一般在厄爾尼諾的結束年，西太平洋副熱帶高壓偏強，初夏位置偏南，西南季風長時間滯留在中國南方，與北方南下的冷空氣對峙，造成雨帶位置偏南、降雨強度偏強。

按規律，厄爾尼諾現象結束後，當年可能發生較大的災害。

原因三：水系過度開發

極端天氣的發生也與人類活動有關。據中時電子報報道，長江自三峽建壩後，主河道還沒發生過水災，沿岸多年來的水災都是發生在支流，以目前各地災情來看確實也是如此。而各地水系與支流災情主要還是來自過度開發，農民圍湖造田或與河爭道進行商業開發，大雨一來，水路受擠壓漫入居民區造成洪澇災害。

原因四：全球變暖

今年的極端天氣也離不開全球變暖。聯合國3月已示警，2010-2019年是有記錄以來最熱的十年，不斷加劇的氣候變化和極端天氣事件已嚴重影響社會經濟、人類健康、人口移徙、糧食安全以及陸地和海洋生態系統。

從2019年開始，澳洲、印度、日本和歐洲均出現了創紀錄的高溫，非洲地區暴發大規模沙漠蝗災，澳洲還發生嚴重森林火災。由此看來，極端天氣不知發生在內地，而是全球範圍。

不過，在多國疫情仍肆虐、內地疫情漸受控之際，各地恢復運作的過程中卻迎來風雨交加，民生需求又受到極大衝擊。

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責任編輯：尹航

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