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【中美角力】中國被指限制新疆維族生育　京批指控無根據　美卿稱不人道促終止

國情動向 13:22 2020/06/30

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美聯社報道，中國政府在新疆限制維吾爾族等少數民族生育，包括強迫絕育、拘留威脅等高壓措施，以遏制穆斯林人口。

美國國務卿蓬佩奧周一稱這報導令人不安，促中共終止這些非人道行為。中國外交部發言人趙立堅稍早批評有關報道毫無根據，指摘媒體捏造有關新疆問題的虛假信息，並強調新疆社會「和諧穩定」。

京批報導毫無根據

美聯社引述政府統計數據、地方文件及曾被關押者的採訪，報道稱中國鼓勵漢族人生育更多之際，卻採取嚴厲措施，減少維吾爾族和其他少數族裔的出生率，包括定期對少數族裔婦女妊娠檢查，強制她們配戴子宮環、絕育甚至墮胎；又會以「再教育營」為懲罰手段，威脅關押生育太多的家庭。

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報道指出，在中國出生的一名哈薩克族婦女，生了第三個孩子後，遭政府要求接受宮內節育環手術。兩年後，即2018年1月，四名身穿軍裝的官員上門，給她開出約2.08萬港元的罰單，因她生了超過兩個孩子，警告她如果不繳罰款，會像她丈夫一樣被關進「再教育營」，她隨後逃到哈薩克。報道又引述獲證實的洩漏數據指，在新疆墨玉縣484名被關押者中，有149人是因為「超生」。

德國新疆問題專家鄭國恩（Adrian Zenz）從預算文件發現，2016年開始，新疆政府投入數千萬美元，用於節育手術計劃。2016至2018年，新疆絕育率增了7倍，超過6萬例。他發現，在維吾爾族佔多數的和田市，2019年預算進行14,872次節育手術，約佔當地已婚育齡婦女逾34%。

另據美聯社，從2015年至2018年，在和田與喀什地區的生育率驟降60%。統計數據顯示，整個新疆地區的出生率繼續下降，僅去年就下降近24％，而全國範圍內僅為4.2％。

鄭國恩的最新報告指出，調查結果引發嚴重關注，即北京在新疆的政策，是否已達到聯合國所定義的「種族滅絕標準」。

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