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【長江三峽大壩】暴雨停不了三峽大壩洩洪　武漢高度戒備（直擊畫面）

社會熱點 14:07 2020/06/30

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【長江三峽大壩】暴雨停不了三峽大壩洩洪　武漢高度戒備（直擊畫面）

南方暴雨持續，中央氣象台今天（30日） 上午6時繼續發布暴雨藍色預警，為連續29天發布暴雨預警，預計南方與西南地區還將持續有暴雨；長江上游降雨不停，三峽水庫水量陡增，三峽大壩今年來首度洩洪，位於下游的武漢等城市緊急戒備。

根據中央氣象台發布的預警，預計今天即6月30日08時至7月1日08時，四川盆地南部、雲南東北部、貴州大部、廣西西北部、湖南中部、江西西部和東北部、福建北部、浙江南部等地的部分地區有大到暴雨。

內地連續29日發暴雨警告

其中，四川盆地南部、貴州西南部、浙江西南部等地局部地區有大暴雨（100至140毫米）。上述部分地區伴有短時間強降水（最大小時降雨量30～50毫米，局部地區可超過70毫米），局部地區還會有雷暴大風等強對流天氣。

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新華社指出，近期長江上游烏江、岷江、沱江有強降雨。受此影響，三峽水庫入庫流量27日下午開始增長，至28日14時，三峽水庫入庫流量達每秒4萬立方米，按日比較倍增。

長江三峽大壩28日晚今年來首洩洪。至29日早上8時許，長江防總要求將三峽水庫下流量上調至日均每秒3.5萬立方米。

三峽大壩洩洪預料將給下游城市帶來壓力，武漢江灘管理部門也已經在二級親水平台處拉起紅色警戒線。

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氣象部門預計位於漢口的武漢關水位，將於7月3日上漲到24.85米，接近25米設防水位；事實上，7月3日起，長江支流嘉陵江、漢江的上游預計又出現暴雨，屆時會有新一輪水量湧到三峽大壩，形勢不能輕視。

而緊鄰武漢，距離長江三峽大壩只有40多公里的宜昌市等城市，日前已受到20年一遇的暴雨襲擊，3小時內降雨量達139.7毫米，街道上停放的汽車泡在水中。

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責任編輯：鄧國強

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