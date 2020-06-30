【港區國安法】台灣提醒民眾赴港可能產生的風險 國台辦批民進黨搞亂香港

（19:57新增大陸國台辦回應）

全國人大常委會今早（30日）閉幕，消息稱會上全票通過「港區國安法草案」。在台灣，蔡英文總統表示對此相當失望，證明一國兩制不可行。

台灣行政院發言人丁怡銘則嚴正譴責，稱會持續關注港區國安法對香港影響及北京、港府後續作為，適時應處，也將提醒民眾，注意該法實施後赴港可能產生的風險。陸委會批評，中共背棄承諾，香港的人權自由法治遭到侵蝕，會密切關注情勢發展，並提供港人必要協助。

在北京，國台辦發言人朱鳳蓮表示，香港國安法旨在維護國家主權、安全和發展利益，確保「一國兩制」行穩致遠和香港繁榮穩定。民進黨當局煞有介事地跳出來對香港國安法說三道四，公然歪曲事實、顛倒黑白，企圖繼續與亂港分子勾連，危害國家安全，再次暴露他們圖謀插手香港事務、搞亂香港、謀求「台獨」的險惡用心。

她指，香港國安法對嚴重危害國家安全的四種犯罪行為的構成及其刑罰作出明確規定，必將斬斷民進黨當局亂港的黑手。陸方嚴正警告民進黨當局，任何人任何勢力企圖損害國家主權、安全、發展利益、破壞香港繁榮穩定的行徑都是徒勞的，必將自食惡果。

蔡英文：台港服務交流辦公室明運轉 冀協助港人

蔡英文受訪時稱，中國曾經承諾香港50年不變，港區國安法的通過，讓人感到這個承諾打了很大折扣，對於中國沒辦法履行承諾感到非常失望，這也證明一國兩制是不可行。

她希望港人可持續堅持所珍惜的自由、民主和人權，台灣當局也會持續支持香港人民在自由、人權、民主道路上所做的各項努力。

她又稱，已有專案對港人提供人道協助跟關懷，成立台港服務交流辦公室，明天（7月1日）就會開始運轉，希望透過這個具體行動，進一步提供港人在人道上、台港交流上的協助。

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對於港區國安法通過的消息，台灣行政院發言人丁怡銘亦表示，此舉嚴重影響香港社會的自由人權與穩定發展，政府嚴正譴責，也重申支持港人爭取民主自由的立場，始終不變。

另外，台灣的陸委會今日公布「香港移交23周年情勢研析報告」指過去一年，中共背棄其對香港「高度自治」、「50年不變」的承諾，擅訂「港區國安法」，認為香港的人權自由法治等核心價值，在「一國兩制」框架下，進一步遭到侵蝕。陸為會將持續密注相關發展並動態因應。

責任編輯：林佩怡

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