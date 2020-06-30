【港區國安法】台灣稱將提醒民眾 赴港可能產生的風險

全國人大常委會今早（30日）閉幕，消息稱會上全票通過「港區國安法草案」。

在台灣，蔡英文總統表示對此相當失望，證明一國兩制不可行。行政院發言人丁怡銘則嚴正譴責，稱會持續關注港區國安法對香港影響及北京、港府後續作為，適時應處，也將提醒民眾，注意該法實施後赴港可能產生的風險。陸委會批評，中共背棄承諾，香港的人權自由法治遭到侵蝕，會密切關注情勢發展，並提供港人必要協助。

蔡英文：台港服務交流辦公室明運轉 冀協助港人

蔡英文受訪時稱，中國曾經承諾香港50年不變，港區國安法的通過，讓人感到這個承諾打了很大折扣，對於中國沒辦法履行承諾感到非常失望，這也證明一國兩制是不可行。

她希望港人可持續堅持所珍惜的自由、民主和人權，台灣當局也會持續支持香港人民在自由、人權、民主道路上所做的各項努力。

她又稱，已有專案對港人提供人道協助跟關懷，成立台港服務交流辦公室，明天（7月1日）就會開始運轉，希望透過這個具體行動，進一步提供港人在人道上、台港交流上的協助。

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對於港區國安法通過的消息，台灣行政院發言人丁怡銘亦表示，此舉嚴重影響香港社會的自由人權與穩定發展，政府嚴正譴責，也重申支持港人爭取民主自由的立場，始終不變。

另外，台灣的陸委會今日公布「香港移交23周年情勢研析報告」指過去一年，中共背棄其對香港「高度自治」、「50年不變」的承諾，擅訂「港區國安法」，認為香港的人權自由法治等核心價值，在「一國兩制」框架下，進一步遭到侵蝕。陸為會將持續密注相關發展並動態因應。

責任編輯：林佩怡

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