【港區國安法】蓬佩奧在推特稱華簽證威脅 無法阻嚇美行動

人大常委會周二（30日）早上通過《港區國安法》後，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在Twitter回應中國外交部限制美國官員入境簽證，指再次證明北京拒絕接受違反對香港人承諾的責任，揚言美國不會因此被阻嚇，暫未直接回應國安法。

蓬佩奧在Twitter提及香港問題，批評中共威脅對美方人員實施簽證限制，證明北京拒絕為違反對香港人的承諾而負上相應責任，稱這將無法阻嚇美國以行動回應。

美國共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）在《港區國安法》通過後，發聲明警告中國領導人及中共人員必須面對破壞香港自由的嚴厲後果。他指，眾議院應通過《香港自治法》，以制裁中共官員，華府則應考慮所有可能的選項，不讓北京從香港特殊的金融和經濟地位獲益，強調美國不能無視中國的嚴厲行動。

▲ 法案通過引國際關注 蓬佩奧在推特批華簽證威脅無法阻嚇美行動

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日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉今在記者會上被問及中國通過《港區國安法》時表示，如果屬實這是令人遺憾的事，稱此舉損害「一國兩制」的公信力。他亦說，日本政府會繼續與所涉國家合作適當應對，又表示日本會與中國、美國繼續緊密溝通，稱兩大國的穩定關係對地區和國際安全都十分重要。

多間外媒亦關注《港區國安法》情況，美國《華爾街日報》、《紐約時報》、有線電視新聞網絡（CNN）、英國廣播公司等以突發新聞形式推送法案通過的消息。其中，CNN指中國在香港通過一項受爭議的反煽動法例，外界擔心香港的政治自由會受威脅。

對於美方宣布制裁香港，香港行政長官林鄭月娥今天表示，這對香港影響不會很大，並稱如果北京中央對美做出反制，港府會配合。

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責任編輯：游昊雲

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