【長江三峽大壩】今年汛情不算最嚴重 一文看懂內地三次大水災

內地連日強降雨引發嚴重災情，長江三峽大壩成為關注焦點。位於長江上游的重慶迎來80年來最大洪峰，其他多地也相繼發布紅色（最高級別）、橙色（第二高級別）預警，加上各類媒體鋪天蓋地的災情報道，外界不免擔心——如此災情實屬罕見。不過，內地歷史上曾發生過與今次程度相近甚至更高的大水災。

1991年 1998年 2016年 降雨量 \ 長江流域面平均降雨量為670毫米（1998年6月到8月） 受災最為嚴重的湖北部分地區達809毫米 經濟損失 安徽損失90億，江蘇損失60億人民幣 2,551億人民幣 670.9億人民幣 受災人數 安徽4800萬，江蘇4200萬人受災 死亡4,150人 3,100.8萬人受災

1991年華東水災 港澳台齊捐助

1991年5、6月間，內地18個省、自治區、直轄市發生水災，5個省、自治區發生嚴重旱災。災害最重、損失最大的是遭到洪水侵襲的安徽省和江蘇省。

據當時初步統計，安徽省受災人口達4,800多萬人、佔全省總人口近70％，因災死亡267人，農作物受災面積430多萬公頃，各項直接經濟損失金額將近人民幣70億人民幣。

江蘇省受災人口達4,200多萬人、占全省總人口的62％，因災死亡164人，農作物受災面積300萬公頃，各項直接經濟損失金額人民幣90億人民幣。無家可歸的災民200萬人在淮河大堤上搭起了一眼望不到頭的臨時帳棚。

值得一提是，本港演藝界人士拍攝電影《豪門夜宴》，並於跑馬地馬場舉行「演藝界總動員忘我大匯演」，為災民籌集善款。港英政府撥款5,000萬港元賑助華東災區，全港隨即掀起捐贈救助華東水災的熱潮。據有關方面統計，到1991年7月23日，短短十天，香港的賑災籌款總額已達到4.7億多港元。

與此同時，台灣對華東災區的捐贈超過了300萬美元。澳門對華東災區的捐贈超過了2,000萬澳門元。

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1998年長江大水 江澤民駐守大堤指揮抗洪

1998年洪水，因為長江最為嚴重又稱1998年長江大水，是該年夏天在長江、松花江、嫩江等主要河流干支流發生的洪水災害，造成4,150人死亡，直接經濟損失2,551億元人民幣。程度僅次於1954年長江洪水，是長江在20世紀的第二次大洪水；松花江洪水是其在20世紀的第一次大洪水；珠江洪水是其在20世紀的第二次大洪水。

▲ 溫家寶擔任國家防汛抗旱總指揮部總指揮

這次洪水暴露出許多水利工程質量低劣的「豆腐渣工程」，被總理朱鎔基斥責並創造「豆腐渣工程」一詞，也引發了公眾對於「圍湖造田」等環境保護問題的討論。同時，數以十萬計的解放軍和武警官兵參與抗洪搶險，抵禦從上流直卷的洪峰，守護江河堤壩，史稱「九八抗洪」。

時任國務院副總理溫家寶擔任國家防汛抗旱總指揮部總指揮，中共中央委員會總書記江澤民駐守長江大堤指揮抗洪。

2016年南方水災 直接經濟損失670.9億元

2016年6月30日以來，長江中下游沿江地區及江淮、西南地區東部等地因持續強降雨而發生嚴重水災，主要為長江水災。

截至當年7月8日9時統計，因強降雨而引發的洪澇、風雹、滑坡、泥石流等災害已造成江蘇、安徽、江西、河南、湖北、湖南、廣西、重慶、四川、貴州、雲南11個省（自治區、直轄市）3,100.8萬人受災，164人死亡，26人失蹤。199.3萬人緊急轉移安置，106.4萬人需緊急生活救助；7.3萬間房屋倒塌，39.8萬間不同程度損壞；農作物受災面積2701.4千公頃，其中絕收673.6千公頃；直接經濟損失670.9億元。

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不過，隨著內地防洪意識和技術不斷提高，以及在洪水預警方面的進步，相關部門可對災情和受困群眾迅速做出處理，最大程度減少了人員傷亡和經濟損失。

責任編輯：尹航

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