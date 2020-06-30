  • 33°C
香港時間 : 2020630日 (二) 16:00
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【長江三峽大壩】今年汛情不算最嚴重 一文看懂內地三次大水災

社會熱點 15:11 2020/06/30

分享：

內地連日強降雨引發嚴重災情，長江三峽大壩成為關注焦點。位於長江上游的重慶迎來80年來最大洪峰，其他多地也相繼發布紅色（最高級別）、橙色（第二高級別）預警，加上各類媒體鋪天蓋地的災情報道，外界不免擔心——如此災情實屬罕見。不過，內地歷史上曾發生過與今次程度相近甚至更高的大水災。

  1991年 1998年 2016年
降雨量    \ 長江流域面平均降雨量為670毫米（1998年6月到8月） 受災最為嚴重的湖北部分地區達809毫米
經濟損失 安徽損失90億，江蘇損失60億人民幣 2,551億人民幣 670.9億人民幣
受災人數 安徽4800萬，江蘇4200萬人受災 死亡4,150人 3,100.8萬人受災

1991年華東水災 港澳台齊捐助

1991年5、6月間，內地18個省、自治區、直轄市發生水災，5個省、自治區發生嚴重旱災。災害最重、損失最大的是遭到洪水侵襲的安徽省和江蘇省。

據當時初步統計，安徽省受災人口達4,800多萬人、佔全省總人口近70％，因災死亡267人，農作物受災面積430多萬公頃，各項直接經濟損失金額將近人民幣70億人民幣。

江蘇省受災人口達4,200多萬人、占全省總人口的62％，因災死亡164人，農作物受災面積300萬公頃，各項直接經濟損失金額人民幣90億人民幣。無家可歸的災民200萬人在淮河大堤上搭起了一眼望不到頭的臨時帳棚。

值得一提是，本港演藝界人士拍攝電影《豪門夜宴》，並於跑馬地馬場舉行「演藝界總動員忘我大匯演」，為災民籌集善款。港英政府撥款5,000萬港元賑助華東災區，全港隨即掀起捐贈救助華東水災的熱潮。據有關方面統計，到1991年7月23日，短短十天，香港的賑災籌款總額已達到4.7億多港元。

與此同時，台灣對華東災區的捐贈超過了300萬美元。澳門對華東災區的捐贈超過了2,000萬澳門元。

【長江三峽大壩】暴雨停不了三峽大壩洩洪　武漢高度戒備（直擊畫面）

【南方暴雨】華南等地桑拿天持續 福州海口廣州未來3天高溫高濕

1998年長江大水 江澤民駐守大堤指揮抗洪

1998年洪水，因為長江最為嚴重又稱1998年長江大水，是該年夏天在長江、松花江、嫩江等主要河流干支流發生的洪水災害，造成4,150人死亡，直接經濟損失2,551億元人民幣。程度僅次於1954年長江洪水，是長江在20世紀的第二次大洪水；松花江洪水是其在20世紀的第一次大洪水；珠江洪水是其在20世紀的第二次大洪水。

溫家寶擔任國家防汛抗旱總指揮部總指揮

這次洪水暴露出許多水利工程質量低劣的「豆腐渣工程」，被總理朱鎔基斥責並創造「豆腐渣工程」一詞，也引發了公眾對於「圍湖造田」等環境保護問題的討論。同時，數以十萬計的解放軍和武警官兵參與抗洪搶險，抵禦從上流直卷的洪峰，守護江河堤壩，史稱「九八抗洪」。

時任國務院副總理溫家寶擔任國家防汛抗旱總指揮部總指揮，中共中央委員會總書記江澤民駐守長江大堤指揮抗洪。

2016年南方水災 直接經濟損失670.9億元

2016年6月30日以來，長江中下游沿江地區及江淮、西南地區東部等地因持續強降雨而發生嚴重水災，主要為長江水災。

截至當年7月8日9時統計，因強降雨而引發的洪澇、風雹、滑坡、泥石流等災害已造成江蘇、安徽、江西、河南、湖北、湖南、廣西、重慶、四川、貴州、雲南11個省（自治區、直轄市）3,100.8萬人受災，164人死亡，26人失蹤。199.3萬人緊急轉移安置，106.4萬人需緊急生活救助；7.3萬間房屋倒塌，39.8萬間不同程度損壞；農作物受災面積2701.4千公頃，其中絕收673.6千公頃；直接經濟損失670.9億元。

【南方暴雨】潑水式暴雨致25江河洪水超警戒　上海也告急（有片）

【南方暴雨】今輪暴雨以來　官媒首引習近平指示：汛情嚴峻也要防颱

【南方暴雨】未來一周 長江中下游恐再有新一輪暴雨

不過，隨著內地防洪意識和技術不斷提高，以及在洪水預警方面的進步，相關部門可對災情和受困群眾迅速做出處理，最大程度減少了人員傷亡和經濟損失。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

【港區國安法】跟進最新消息，各方反應

相關文章

【中美角力】中國被指限制新疆維族生育　京批指控無根據　美卿稱不人道促終止
今日
【中美角力】中國被指限制新疆維族生育　京批指控無根據　美卿稱不人道促終止
【港區國安法】台灣稱將提醒民眾 赴港可能產生的風險
今日
【港區國安法】台灣稱將提醒民眾 赴港可能產生的風險
【港區國安法】蓬佩奧在推特稱華簽證威脅 無法阻嚇美行動
今日
【港區國安法】蓬佩奧在推特稱華簽證威脅 無法阻嚇美行動
【港區國安法】法律全文料今天黃昏公布 葉國謙：不是無牙老虎
今日
【港區國安法】法律全文料今天黃昏公布 葉國謙：不是無牙老虎
重慶 江蘇省 水災 旱災 香港 安徽省 人民幣 中國共產黨 解放軍 中共中央政治局

上一篇文章

【南方暴雨】內地暴雨災情地圖：11省形勢嚴峻有暴雨　4省須防冰雹突襲（不斷更新）

下一篇文章

【長江三峽大壩】暴雨停不了三峽大壩洩洪　武漢高度戒備（直擊畫面）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【長江三峽大壩】航拍曝四川洪水慘烈災情　大片農田綠變灰（附航拍片段）
【長江三峽大壩】航拍曝四川洪水慘烈災情　大片農田綠變灰（附航拍片段）
【長江三峽大壩】暴雨襲四川涼山增至12死　央視直播滿目瘡痍災情（附直播連結）
【長江三峽大壩】暴雨襲四川涼山增至12死　央視直播滿目瘡痍災情（附直播連結）
【長江三峽大壩】央視直播武漢變澤國　陸上行舟鬧市救人（附直播連結）
【長江三峽大壩】央視直播武漢變澤國　陸上行舟鬧市救人（附直播連結）
【長江三峽大壩】官方為何不再提「能抵萬年一遇洪峰」？三峽專家揭玄機
【長江三峽大壩】官方為何不再提「能抵萬年一遇洪峰」？三峽專家揭玄機
【南方暴雨】湖北5湖「滿瀉」武漢告急 考驗三峽大壩防洪
【南方暴雨】湖北5湖「滿瀉」武漢告急 考驗三峽大壩防洪
【南方暴雨】潑水式暴雨致25江河洪水超警戒　上海也告急（有片）
【南方暴雨】潑水式暴雨致25江河洪水超警戒　上海也告急（有片）