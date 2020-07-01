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【港區國安法】台港服務交流辦公室正式營運  一文看懂服務內容

國情動向 13:16 2020/07/01

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因應港區國安法，台灣的陸委會日前公布「香港人道援助關懷行動專案」，其中「台港服務交流辦公室」7月1日正式營運，以提供港人便捷服務與必要照顧，包括赴台就學、就業、投資創業、移民定居等諮詢及協助。

台灣的蔡英文總統表示，港區國安法強行通過，不僅代表北京罔顧香港民意，背棄承諾，更證明了「一國兩制」不可行。台灣將不分政府民間，共同協力，給予香港人民最堅定的支持。

台灣陸委會主委陳明通出席1日揭牌儀式時稱，辦公室揭牌正式營運，是台灣當局實踐撐香港民主自由的重要里程碑，彰顯關懷港人決心，並期許辦公室未來促進台港正向互動，吸引香港資金與專業人才來台，為台灣帶來活力與契機。

提供就學、就業、投資、移民諮詢及協助

【港區國安法】台灣「香港人道救援專案」出爐　專案辦公室7月1日開始營運

【港區國安法】台灣稱將提醒民眾 赴港可能產生的風險

根據陸委會公布，「台港服務交流辦公室」是特別成立對外的服務窗口，該辦公室下設「諮詢服務」、「專案管理」及「行政庶務」等3組。

辦公室設在台北市大安區信義路三段147巷17弄2號3樓，設有諮詢專線（02）2700-3199，2397-1088，其中「3199」表示對香港的善意久久，也象徵各方所堅守的普世價值將綿長亙久。

辦公室會提供港人赴台就學、就業、投資創業、移民定居，以及跨國企業、國際法人團體赴台等專案諮詢與協處服務；同時在兼顧國家安全前提下，依據既有法律規範及公私協力的方式，務實處理港人人道援助及關懷事宜。

3個分組主要工作

諮詢服務組：

1. 提供港人全程專責客製化的「就學就業專案諮詢」、「投資創業專案諮詢」、「移民定居專案諮詢」及「其他諮詢」

2. 與相關機關建立聯繫及轉介窗口，確保一條龍式服務，並儘速回覆查詢及處理情形

3. 提供投資等相關資料庫資訊及服務，以利外界查詢運用

專案管理組：

1. 協助港人在台投資、創業、專才、就業、就學之專案管理

2. 整合民間力量，協調相關機關，主動關心港人在台就學、就業及生活情形，協助解決相關問題

3. 辦理援助關懷專案。協助相關港人在台之生活照顧、法律諮詢；輔導、協助在台就學、就業

4. 辦理跨國企業及國際法人團體來台專案，提供專人專責客製化服務

行政庶務組：

1. 建立並維護專屬網頁資訊、社群媒體溝通等對外聯繫服務功能

2. 辦理人事、會計、採購及總務相關事宜

責任編輯：林佩怡

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