【港區國安法】回應美制裁 外交部：中國不是嚇大的 警告將反制

港區國安法據報已獲全國人大常委會通過，在此之前，美國商務部長羅斯宣布，撤銷香港特殊地位，暫停對港執行優惠待遇規定，包括提供出口許可證豁免。在北京，外交部回應稱，中國不是嚇大的，美方阻撓中方推進香港國家安全立法的圖謀絕不會得逞。針對美方有關錯誤行徑，中方將採取必要反制措施。

中國外交部發言人趙立堅今日（30日）在例行記者會上表示：關於香港國家安全立法問題，中方已經多次闡明嚴正立場，這一問題純屬中國內政，任何外國無權干涉。

他重申，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹一國兩制方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。

他稱，中國不是嚇大的，美方通過所謂制裁阻撓中方推進香港國家安全立法的圖謀絕不會得逞。針對美方有關錯誤行徑，中方將採取必要反制措施，堅定維護自身國家利益。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）29日在國務院網站發表聲明稱，隨著中國在香港推進國家安全立法，美將於當日結束美產國防設備(對華)出口，並將對出口香港的國防和軍民兩用技術施加與中國大陸同樣的限制。

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