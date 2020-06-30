【長江三峽大壩】直擊雲南昭通慘烈水災：房屋墮河 汽車水上漂（附直播連結）

▲ 【長江三峽大壩】直擊雲南昭通正遭水淹 房屋斷裂墮河（附直播連結）

南方暴雨持續，長江三峽大壩上游地區汛情蔓延至雲南。昭通市今出現強降雨，縣內多處被水淹，有臨河房屋因地基被沖毀，裂成兩半後墜河。

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新京報微博報道，強降雨造成雲南省昭通市部分地區發生洪澇災害，彝良縣重災；由於洪水持續上漲，多處水位已淹沒一樓，部分居民無法及時轉移，多名人員被困。消防等相關部門救援進行中。

多間媒體也直播昭通汛情，有臨河房屋因地基被沖毀，裂成兩半後墜河。也有大型油罐車被沖落河、隨洪水漂走。災情仍在發展中。

雲南日報則報道，受低渦切變影響，6月29日夜間至7月3日雲南省自北向南將出現強降水過程，昭通、曲靖、昆明、玉溪、楚雄、麗江、大理東部、普洱、臨滄、德宏西部、保山西部將出現大到暴雨局部大暴雨，上述地區累積降水量將達30至60毫米，局地100至200毫米，並伴有雷電、局地陣性大風及冰雹等強對流天氣。

▲ 昭通市出現強降雨，縣內多處被水淹，有臨河房屋因地基被沖毀，裂成兩半後墜河。

▲ 昭通市今出現強降雨，縣內多處被水淹。

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