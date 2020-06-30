  • 33°C
香港時間 : 2020630日 (二) 17:39
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【長江三峽大壩】直擊雲南昭通慘烈水災：房屋墮河 汽車水上漂（附直播連結）

社會熱點 15:55 2020/06/30

分享：

【長江三峽大壩】直擊雲南昭通正遭水淹　房屋斷裂墮河（附直播連結）

南方暴雨持續，長江三峽大壩上游地區汛情蔓延至雲南。昭通市今出現強降雨，縣內多處被水淹，有臨河房屋因地基被沖毀，裂成兩半後墜河。

直播連結：https://bit.ly/2YLJ99C

新京報微博報道，強降雨造成雲南省昭通市部分地區發生洪澇災害，彝良縣重災；由於洪水持續上漲，多處水位已淹沒一樓，部分居民無法及時轉移，多名人員被困。消防等相關部門救援進行中。

多間媒體也直播昭通汛情，有臨河房屋因地基被沖毀，裂成兩半後墜河。也有大型油罐車被沖落河、隨洪水漂走。災情仍在發展中。

雲南日報則報道，受低渦切變影響，6月29日夜間至7月3日雲南省自北向南將出現強降水過程，昭通、曲靖、昆明、玉溪、楚雄、麗江、大理東部、普洱、臨滄、德宏西部、保山西部將出現大到暴雨局部大暴雨，上述地區累積降水量將達30至60毫米，局地100至200毫米，並伴有雷電、局地陣性大風及冰雹等強對流天氣。

昭通市出現強降雨，縣內多處被水淹，有臨河房屋因地基被沖毀，裂成兩半後墜河。

昭通市今出現強降雨，縣內多處被水淹。

 

【長江三峽大壩】今年汛情不算最嚴重 一文看懂內地三次大水災

【長江三峽大壩】航拍曝四川洪水慘烈災情　大片農田綠變灰（附航拍片段）

【長江三峽大壩】暴雨襲四川涼山增至12死　央視直播滿目瘡痍災情（附直播連結）

【長江三峽大壩】暴雨停不了三峽大壩洩洪　武漢高度戒備（直擊畫面）

【長江三峽大壩】央視直播武漢變澤國　陸上行舟鬧市救人（附直播連結）

【長江三峽大壩】暴雨未停湖北荊門又現龍捲風  電光火石一刻曝光（有片）

【長江三峽大壩】央視直播史上最強暴雨下　長江多省水災險情（附直播連結）

 

緊貼中國國情最新發展，Bookmark china.hket.com　中國頻道

天氣 災難 災禍種類 普洱 雲南省 麗江 昆明 大理 暴雨

上一篇文章

【長江三峽大壩】航拍曝四川洪水慘烈災情　大片農田綠變灰（附航拍片段）

下一篇文章

【南方暴雨】內地暴雨災情地圖：11省形勢嚴峻有暴雨　4省須防冰雹突襲（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【長江三峽大壩】央視直播武漢變澤國　陸上行舟鬧市救人（附直播連結）
【長江三峽大壩】央視直播武漢變澤國　陸上行舟鬧市救人（附直播連結）
【長江三峽大壩】暴雨襲四川涼山增至12死　央視直播滿目瘡痍災情（附直播連結）
【長江三峽大壩】暴雨襲四川涼山增至12死　央視直播滿目瘡痍災情（附直播連結）
BBC：內地出現新型豬流感病毒　能豬傳人恐大爆發
BBC：內地出現新型豬流感病毒　能豬傳人恐大爆發
【南方暴雨】潑水式暴雨致25江河洪水超警戒　上海也告急（有片）
【南方暴雨】潑水式暴雨致25江河洪水超警戒　上海也告急（有片）
【長江三峽大壩】航拍曝四川洪水慘烈災情　大片農田綠變灰（附航拍片段）
【長江三峽大壩】航拍曝四川洪水慘烈災情　大片農田綠變灰（附航拍片段）
【南方暴雨】湖北5湖「滿瀉」武漢告急 考驗三峽大壩防洪
【南方暴雨】湖北5湖「滿瀉」武漢告急 考驗三峽大壩防洪