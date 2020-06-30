【中美角力】港區國安法草案獲通過 美軍機連續10日現身台灣周邊

全國人大常委會表決通過港區國安法草案之際，美軍一架P-8A反潛機自日本美軍厚木基地出發，通過台灣海峽後，前往南海執行任務。這是美軍機連續10天出現在台灣周邊空域。台灣軍方強調充分掌握周邊海空域狀況，籲民眾放心。

連續第十天現蹤台灣周遭空域

北京大學海洋研究院成立的「南海戰略態勢感知計劃」今日在Twitter發布消息稱，一架美軍P8A反潛機從日本厚木基地出發，前往南海執行任務航路通過台灣海峽，一度距離大陸海岸基準線不到45海里。

另據SCSPI、Golf 9等資訊，昨天有多架次的美軍機現蹤台灣周邊空城，目的地多為南海，包括P-8A、C-40A運輸機、KC-135R空中加油機、RC-135U及EP-3E電偵機等機型，今天也是美國軍機連續10天現蹤台灣周遭空域。

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台灣的國防部強調，台軍對於周邊海空域狀況都充分掌握，民眾可以放心。

資料顯示，P8A反潛機用途為海上巡邏、偵察和反潛作戰，機上配置有5個內置與6個外置武器掛載點可擊中海中的潛艦；亦配置沿岸監視模式，其雷達可以測繪出高精確度的陸地雷達圖像。

責任編輯：尹航

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