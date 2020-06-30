【港區國安法】歐盟對港區國安法通過表憤慨 正與夥伴討論回應措施

全國人大常委會今早（30日）閉幕，消息稱會上全票通過「港區國安法草案」。外電報道，歐盟對此表達憤慨。

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）今日與南韓總統文在寅舉行視像會議後，表示對通過港區國安法的決定感到遺憾。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟正與「國際夥伴」就可能的回應措施進行討論。

英外相稱深切關注 南韓：港高度自治至關重要

另外，英國外相藍韜文（Dominic Raab）說，深切關注全國人大常委會通過「港區國安法」的報道，形容是嚴重的一步，英國政府將在法例條文出爐後，再發表聲明。

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南韓外交部發言人金仁澈表示，對於全國人大常委會通過「港區國安法」的消息，韓方正密切關注有關動向及今後影響。

他稱，韓方尊重中英兩國1984年簽訂的《中英聯合聲明》內容，並認為根據聯合聲明和香港基本法，香港在「一國兩制」的原則下享受高度自治，並繼續維護穩定與發展至關重要。韓聯社稱，這是南韓外交部在官方表態中，首次提及「香港的高度自治」。

金仁澈還表示，中美保持友好關係，關乎東北亞地區乃至全球和平繁榮，支持中美為發展友好合作關係所付出的外交努力。外交部將於下月召開外交戰略調整會議，積極謀求應對中美矛盾等方案。

責任編輯：林佩怡