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【港區國安法懶人包】各國回應國安法：歐盟罕稱憤怒　英說嚴重（不斷更新）

國情動向 17:49 2020/06/30

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【港區國安法懶人包】各國回應國安法：歐盟罕稱憤怒　英說嚴重（不斷更新）

全國人大常委會今天通過港區國安法，多個國家表達關注，其中歐盟罕有地表示憤怒。中國外交部發言人趙立堅今日（30日）在例行記者會上回應，關於香港國家安全立法問題，中方已經多次闡明嚴正立場，這一問題純屬中國內政，任何外國無權干涉。

歐盟：

歐盟對中國通過港區國安法表示憤怒。歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）對北京的決定受到遺憾。

歐洲委員會負責人馮德萊恩（Ursula von der Leyen）說，歐盟正在與國際夥伴討論任何可能的應對措施。她說，將評估港區國安法，強調國安法對香港的司法制度造成重大的不利影響，香港居民應該受到充份法律保護。

【港區國安法】歐盟對港區國安法通過表憤慨 正與夥伴討論回應措施

英國：

英國外相藍韜文（Dominic Raab）表示，對於全國人大常委會已通過「港區國安法」的報道「深切關注」，形容是「嚴重的一步」。他表示，待有立法的完整條文會再發布聲明。

美國：

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發聲明，公布進一步制裁中港措施時表示，中方訂立港區國安法的動作，迫使美國總統特朗普政府重新檢視對港政策；隨著中方持續往通過港區國安法邁進，美方即日起停止出口美國製防衛設備至香港，未來也將針對美國防衛與雙重用途技術，採取步驟對香港施行與中國相同出口限制。

美國商務部部長羅斯（Wilbur Ross）在公布制裁手段時，呼籲北京立即改弦易撤，兌現對香港民眾與全球的承諾。

【港區國安法】美第二波反制  禁管制防衛設備出口至香港（附聲明全文）

【港區國安法】美方第三招：暫停香港出口證豁免等特殊待遇　林鄭稱不被嚇怕

【港區國安法】蓬佩奧在推特稱華簽證威脅 無法阻嚇美行動

南韓：

南韓外交部發言人表示，香港與南韓經貿和人文交流頻繁，正在密切關注有關動向及今後影響。

發言人表示，南韓尊重《中英聯合聲明》，並認為根據聯合聲明和《香港基本法》，香港在一國兩制的原則下享受高度自治，並繼續維護穩定與發展至關重要。韓聯社報道，這是南韓外交部首次官方提及「香港的高度自治」。

日本：

日本內閣官房長官菅義偉今日表示，日本和香港有密切的經濟關係和人員往來，香港維持「一國兩制」是很重要的。一旦港區國安法實行，將有損國際社會對於「一國兩制」原則的信賴，日本政府將與相關國家合作因應。

日本防衛相河野太郎則稱，如果通過港區國安法是事實，將對中國國家主席習近平訪日，產生重大影響。

【港區國安法】日本：若港區國安法通過將「非常遺憾」 或影響習訪日
 

一國兩制 內政 外交 河野太郎 特朗普 習近平 趙立堅 馮德萊恩 米歇爾 菅義偉
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