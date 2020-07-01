【港區國安法懶人包】各國回應：美警告有新制裁 德國稱港局勢將影響中歐關係（不斷更新）

▲ 【港區國安法懶人包】各國回應國安法：歐盟罕稱憤怒 英說嚴重（不斷更新）

全國人大常委會6月30日通過港區國安法，多個國家表達關注，其中歐盟罕有地表示憤怒。中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上回應，關於香港國家安全立法問題，中方已經多次闡明嚴正立場，這一問題純屬中國內政，任何外國無權干涉。

美國：

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發聲明，稱中國通過港區國安法，破壞香港自治，形容這是「悲傷的一天」。他稱，當香港被中國吞噬時，美國不會袖手旁觀，警告會有新的反制措施。

蓬佩奧此前公布進一步制裁中港措施時表示，中方訂立港區國安法的動作，迫使美國總統特朗普政府重新檢視對港政策；隨著中方持續往通過港區國安法邁進，美方即日起停止出口美國製防衛設備至香港，未來也將針對美國防衛與雙重用途技術，採取步驟對香港施行與中國相同出口限制。

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白宮國家安全委員會表示，港區國安法違背1984年簽署的《中英聯合聲明》。發言人John Ullyot稱，此法的通過實際意味著中國有關「一國兩制」50年不變的承諾的終結。北京現在視香港為「一國一制」，美國也須如此。美國將持續採取嚴厲行動，對抗扼殺香港自由與自治的人，也呼籲北京應改弦易轍。

美國眾議院議長佩洛西發聲明，要求總統特朗普對侵害香港自由自治的中國官員實施制裁，並考慮所有可行的工具，包括簽證限制及經濟懲罰。

因應港區國安法通過，美國參眾兩黨議員分別在兩院提出《香港安全港法案》（Hong Kong Safe Harbor Act），要求為可能遭受迫害的香港居民，給予難民身份。

英國：

英國首相約翰遜（Boris Johnson）稱，對中國決定通過港區國安法「深感關切」，將非常仔細地研究該法，希望審查其是否與《中英聯合聲明》相衝突。

英國外相藍韜文（Dominic Raab）稍早表示，對「港區國安法」通過的報道「深切關注」，形容是「嚴重的一步」。他表示，待有立法的完整條文會再發布聲明。

他表示，英國和國際夥伴、歐盟、七大工業國集團（G7）緊密合作，很快將與「有志一同的夥伴」在聯合國人權理事會提出香港議題。

英國等27個國家，在瑞士日内瓦舉行聯合國人權理事會上，呼籲北京應重新考慮，不要實施《港區國安法》，並須維護香港集會和新聞自由的權利。這些國家包括德國和法國，以及澳洲、加拿大、日本、紐西蘭和瑞士等非歐盟國家。

歐盟：

歐盟對中國通過港區國安法表示憤怒。歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）對北京的決定受到遺憾。

歐洲委員會負責人馮德萊恩（Ursula von der Leyen）說，歐盟正在與國際夥伴討論任何可能的應對措施。她說，將評估港區國安法，強調國安法對香港的司法制度造成重大的不利影響，香港居民應該受到充份法律保護。

【港區國安法】歐盟對港區國安法通過表憤慨 正與夥伴討論回應措施

德國：

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）周三表示，香港局勢令人擔憂，認為香港的自治正遭到削弱，中歐關係將受影響。

北約：

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）稱，中國明顯沒有分享自由、民主和法治的國際價值觀，指港區國安法削弱香港的自治。

日本：

日本內閣官房長官菅義偉今日表示，日本和香港有密切的經濟關係和人員往來，香港維持「一國兩制」是很重要的。一旦港區國安法實行，將有損國際社會對於「一國兩制」原則的信賴，日本政府將與相關國家合作因應。

日本防衛相河野太郎則稱，如果通過港區國安法是事實，將對中國國家主席習近平訪日，產生重大影響。

【港區國安法】日本：若港區國安法通過將「非常遺憾」 或影響習訪日

南韓：

南韓外交部發言人表示，香港與南韓經貿和人文交流頻繁，正在密切關注有關動向及今後影響。

發言人表示，南韓尊重《中英聯合聲明》，並認為根據聯合聲明和《香港基本法》，香港在一國兩制的原則下享受高度自治，並繼續維護穩定與發展至關重要。韓聯社報道，這是南韓外交部首次官方提及「香港的高度自治」。

古巴：

古巴代表52個國家在聯合國人權理事會上宣讀聯合聲明，支持《港區國安法》，稱這有利「一國兩制」行穩致遠、香港長期繁榮穩定。這些國家包括巴基斯坦、緬甸、埃及、喀麥隆、委內瑞拉、白俄羅斯和沙特阿拉伯等。