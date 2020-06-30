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【港區國安法】全國人大委員長栗戰書：港區國安法充份考慮了兩制差異

國情動向 18:50 2020/06/30

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新華社報道，全國人大常委會表決通過香港特別行政區維護國家安全法（港區國安法）後，國家主席習近平已簽署主席令予以公布。全國人大常委會委員長栗戰書指，法律已充份考慮了兩制差異，

這部法律共6章、66條，是一部兼具實體法、程序法和組織法內容的綜合性法律。法律明確規定了香港特別行政區維護國家安全的職責和機構，分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪四類罪行和處罰，案件管轄、法律適用和程序，中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全機構等內容，建立起香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。

全國人大常委會委員長栗戰書30日下午主持十三屆全國人大常委會第二十次會議閉幕會。在會議完成有關表決事項後，栗戰書作了講話。

栗戰書指出，本次常委會會議共審議8件法律和決定草案。會議最為重要的議程，是審議通過香港特別行政區維護國家安全法，並決定將這部法律列入香港基本法附件三，由香港特別行政區在當地公佈實施。

他強調，法律充分考慮兩種制度差異和香港具體情況，與維護國家安全的全國性法律相銜接，與香港現有法律體系相兼容，體現了「懲治極少數、保護大多數」的原則，為維護國家安全和香港長治久安、長期繁榮發展，為確保香港居民依法享有的權利和自由，為保護外國人在香港的合法權益和外國投資者的利益，為確保「一國兩制」事業行穩致遠，提供了法律支撐和保障。

栗戰書指出，國家安全、社會穩定、法治秩序是香港發展的前提，這次立法是人心所向、大勢所趨。香港特別行政區維護國家安全法施行後，將堅決有效維護國家安全，推動「一國兩制」事業沿著正確方向前進，有力維護香港特別行政區憲制秩序、法治秩序，防範和遏制外來干涉，保障香港根本利益、長遠利益和當前利益，也必將為香港創造更加安全、穩定、和諧、便利的社會環境，更好地發展香港經濟、改善香港民生，充分展現「一國兩制」的制度優越性。

栗戰書強調，有關方面要學習好、宣傳好、貫徹好、實施好這部重要法律，加強法律的宣講解讀，加快建立健全與法律制度相適應的執行機制、專門機構和執法力量，切實履行維護國家安全法定職責。

香港特別行政區應儘早完成有關立法，完善本地相關法律。要深入開展憲制法治教育、國家安全教育、歷史文化教育，弘揚愛國精神，增強國家意識，為法律有效實施創造良好的社會條件和廣泛的民意基礎。
 

一國兩制

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