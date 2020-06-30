【港區國安法】兩辦聲明堅決擁護立法 中聯辦籲勿低估實施後的剛性約束

全國人大常委會今日（30日）表決通過港區國安法，國家主席習近平簽署主席令予以公佈，會議並表決通過將港區國安法列入基本法附件三。國務院港澳辦及中聯辦發聲明，表示堅決擁護港區國安法，並全力支持做好法律實施相關工作。港澳辦稱，對於危害國家安全的人，這部法律是高懸的利劍；中聯辦表示，不要低估港區國安法落地實施後的剛性約束。

港澳辦表示，將全力支持配合做好法律實施相關工作，確保這一法律在香港執行到位。聲明稱，立法是「一國兩制」實踐具里程碑意義的大事，將為全面準確貫徹「一國兩制」方針，切實維護國家主權、安全、發展利益，有效維護特別行政區憲制秩序，保持香港長期繁榮穩定，及確保「一國兩制」行穩致遠，提供強大制度保障。香港也將迎來變亂為治、重返正軌的轉機。

制裁動搖不了香港國際經濟地位 嚇不倒中國人民

聲明指出，對於危害國家安全的極少數人，這部法律是高懸的利劍；而對絕大多數香港居民，包括在港外國人，這部法律是保障其權利自由和安寧生活的「守護神」。這一法律將使香港擁有更完備的法律體系、更穩定的社會秩序、更良好的法治和營商環境。

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聲明強調，港區國安法實施後，中央和香港特別行政區有關執法、司法機構都將履職盡責，確保執行到位，對嚴重危害國家安全的行為和活動產生應有的震懾力，彰顯法治威嚴。又重申任何恫嚇和制裁都動搖不了香港的國際經濟地位，更嚇不倒中國人民。

港區國安法體現「一國」「兩制」統一

中聯辨聲明指出，中央對港區國安法實施過程中可能遇到的情況，已作認真評估和充分準備，任何人都不要低估中央維護香港國家安全的決心，不要低估香港國安法落地實施後的剛性約束，不要低估中央和特區有關機構嚴正執法的能力。

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聲明強調，港區國安法很好地體現「一國」和「兩制」的統一、中央對港全面管治權和特區高度自治權的統一、維護國家主權安全發展利益和保障香港市民合法權益的統一。在香港回歸23周年之際頒布實施，對包括香港同胞在內的全體中國人民來說都是值得慶賀的事情。

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