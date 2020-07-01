【中美角力】灼熱7月中美火頭處處  熱戰風險正在升溫

踏入7月，中美角力進入新階段，火頭處處。港區國安法是當前中美碰撞焦點，由此而引致兩國相互制裁、中美首階段貿易協議亦可能告吹；最危險的是，中美在南海、台海加緊展示實力，稍有不慎即可引發局部戰爭，後果不堪設想。

首先，中國已正式頒布港區國安法，美國國務卿蓬佩奧宣布，即日起停止出口管制防衛設備至香港，未來也將對防衛及雙重用途技術出口施行限制。美國商務部長羅斯宣布，撤銷香港特殊地位，暫停對港執行優惠待遇規定，包括提供出口許可證豁免。

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目前，美方尚未公布制裁的細節，所產生的後果尚待觀察。如果美方一旦將對香港出口管制訂得嚴厲，首當其衝的是製造業及科技界，皆因不少產品及科技用軟硬件，均可列入禁止輸出之列。而且，美方的動作肯定不止於始，還有制裁相關官員會出台，再下一步就是打響金融戰。

對此，中國也必定還擊。最有可能的，是取消中美首階段的貿易協議，中國不再加碼購買美國商品。而美方又會加徵中國商品關稅。如果美國落實取消香港特殊地位，到時香港也可能被波及。

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再者，如果出現上述情況，競選形勢大落後的特朗普再無顧忌，另一個熱點是中美在新冠疫情的究責戲碼至今未完待續，特朗普勢必會大打「甩鍋牌」，在疫情追責上不再留於「口水戰」，會向中國發動實質攻擊，容作各機構向中國追討賠償，最惡劣的是凍結中國相關資產。

以上俱是政治及經濟層面的角力，最令人憂慮的，是中美在南海和台海相互展示武力。昨天，美軍一架P-8A反潛機自日本美軍厚木基地出發，通過台灣海峽後，前往南海執行任務。這是美軍機連續10天出現在台灣周邊空域。而加一方面，光是今年6月9號以來，大陸頻頻派出蘇愷30、殲10型戰機，甚至出動轟6型轟炸機巡弋台灣西南空域。

此外，日媒披露，解放軍8月計畫在南海舉行大規模登陸演習，該演習將由南部戰區實施，屆時動用登陸艦、氣墊船、直升機和陸戰隊，規模前所未有，而且演習目標就設定在東沙群島。隨即就傳出解放軍將於7月1日起一連5天將在西沙群島一帶海域舉行軍演。由於時機巧合，外界普遍預料，此次西沙軍演，有可能是為解放軍8月模擬奪取台灣東沙島的大軍演先行熱身。

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就在解放軍西沙軍演前夕，美國海軍28日已先行一步宣布派出尼米茲號與列根號2大航空母艦戰鬥群，在菲律賓海展開「雙航母」操演，也頗有「對著幹」的味道。

氣溫灼熱的7月肯定不平靜，中美角力由「接觸戰」進入「絞殺戰」階段，由新冠疫情究責、貿易戰、科技戰、港區國安法角力等「新仇舊恨」，都將在7月陸續「算總帳」。而中美兩國艦機頻頻過招最危險，中美軍方不乏鷹派，稍一不慎將可能由冷戰變熱戰，形勢實在令人擔憂。

本報記者：高青

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