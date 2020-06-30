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【港區國安法】日本共產黨反對國安法　話你知日共是什麼？

國情動向 20:36 2020/06/30

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【港區國安法】日本共產黨反對國安法　話你知日共是什麼？

全國人大常委會 30日表決通過「港區國安法草案」，日本政府對此表達遺憾，日本共產黨也發表聲明對中國提出嚴正抗議，要求立即撤回港區國安法草案。

全國人大常委會周二（30日）在北京人民大會堂閉幕，備受關注的「港區國安法草案」在會上表決，獲得162名常委全票通過。

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日本共產黨發表聲明指出，全國人民代表大會常務委員會今天通過「港區國安法草案」，這是要更進一步遏抑香港人權，導致中國的「一國兩制」有名無實。

日共：「一國兩制」有名無實

聲明指出，港區國安法規定中國政府將在香港新設「國家安全公署」，在香港行使有關國家安全犯罪的管轄權。這是中國當局直接介入或可能打壓香港人爭取自由，違反香港高度自治的承諾，而且也違反國際人權法、香港基本法等。

日本共產黨表示，國際社會嚴重侵害人權已非單純的國內問題，而是國際問題。聯合國人權理事會的專家連署指出，港區國安法通過是中國違反國際法的義務，國際間的批判聲浪日增也是理所當然。

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日本共產黨嚴正指出，全世界忙於防治新冠肺炎疫情，國際社會為了平息疫情，極力合作、協調之際，中國卻強行通過港區國安法，增添國際合作的困難度。

聲明最後指出，日本共產黨要求中國政府遵守香港「一國兩制」的國際公約，確實履行中國政府所簽署的國際人權保障規定。

日共目前有地方議員2760人

日本共產黨（日語：日本共産党／にほんきょうさんとう Nihon Kyōsantō），在日本國內簡稱共產黨、共產，成立於1922年7月15日，是目前日本國會中最古老的政黨、日本最大的左翼政黨。為區別於其它也自稱為「日本共產黨」的小黨（日本共產黨／左派、日本共產黨／行動派），現在日共有時又稱為日本共產黨／志位派，又或日本共產黨／代代木派。

目前，日共在51個地方自治體參與執政，在其中5個單獨執政並由該黨黨員擔任首長（蕨市、曾於市、福崎町、市川町、南牧村）。日共還有地方議員2760人，其中都道府縣議會議員149人，市町村議會議員2611人。

日共2004年制訂了新綱領，主要內容包括：保障社會福利預算、廢除美日安保條約、堅持並發展議會民主、三權分立、要求俄羅斯歸還北方領土，同時宣稱獨島（日稱竹島）、釣魚島（日稱尖閣列島）是日本領土。

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