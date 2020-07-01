【港區國安法‧直播】國新辦記者會 沈春耀、張曉明介紹港區國安法（不斷更新，附直播連結）

《港區國安法》昨日（6月30日）晚上11時刊憲生效。國務院新聞辦今日（7月1日）上午10時舉行新聞發布會，由全國人大常委會法工委主任沈春耀，和國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任張曉明，介紹香港特別行政區維護國家安全法有關情況，並答記者問。本網將文字直播。

沈春耀：

各位媒體記者朋友們，大家上午好！今天7月1日是中國共產黨建立99周年紀念日，也是香港回歸祖國23周年紀念日，借此機會表示祝賀！

2020年6月30日，十三屆全國人大常委會第二十次會議表決通過了《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，高票通過，一致讚成，充分代表了人民的意志，充分反映了全國各族人民包括香港同胞的心聲和意願。國家主席習近平簽署主席令予以公布，該法律自公布之日起施行。

6月30日當天，十三屆全國人大常委會第20次會議還作出了《關於增加中華人民共和國香港特別行政區基本法附件三所列全國性法律的決定》，將剛通過的香港特別行政區維護國家安全法列入香港基本法附件三，明確由香港特別行政區在當地公布實施。最新得到的消息，昨天晚上23時，香港特區政府已經完成了刊憲和公布實施的程序，這個法律在香港特別行政區，包括全國都已生效施行。

沈春耀：

制定香港特別行政區維護國家安全法，是貫徹落實黨的十九屆四中全會精神和十三屆全國人大三次會議精神的重要舉措、關鍵步驟和重要的立法任務。這部法律的公布施行將有效地維護國家安全，有效地防範、制止和懲治與香港特別行政區有關的危害國家安全的犯罪，堵塞香港特別行政區在維護國家安全方面存在的制度漏洞。

這部法律的公布施行，對於新形勢下堅持和完善“一國兩制”制度體系，維護國家主權、安全、发展利益，確保香港長治久安和長期繁榮穩定，具有重大而深遠的意義。

沈春耀：

2019年10月31日，黨的十九屆四中全會《決定》，也就是《中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度 推進國家治理體系和治理能力現代化若幹重大問題的決定》明確提出，堅持和完善「一國兩制」制度體系，建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，支持特別行政區強化執法力量，絕不容忍任何挑戰「一國兩制」底線的行為，絕不容忍任何分裂國家的行為。

貫徹落實黨的十九屆四中全會精神從當前香港的情況看，必須從國家層面來推進維護國家安全的制度機制建設，從國家層面建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。從國家層面推進有多種可用方式，包括全國人大及其常委會作出決定、制定法律、修改法律、解釋法律、將全國性法律列入基本法附件三，中央人民政府发出指令等多種可用方式。

中央和國家有關部門經過認真研究、論證、評估，綜合考慮各種因素，提出採用「決定+立法」的方式推進這件事情。大家已經看到，2020年5月28日，十三屆全國人大三次會議通過了一個重要決定，就是《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》。

這是最高國家權力機關根據憲法和香港基本法的規定，根據新的形勢和需要，對香港特別行政區維護國家安全作出的重要制度安排，為下一步全國人大常委會制定相關法律提供了憲制依據。