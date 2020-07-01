【港區國安法】蓬佩奧：中國吞噬香港 美國不會袖手旁觀

《港區國安法》條文昨晚11時刊憲，並即時生效。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發聲明稱，中國通過港區國安法，破壞香港自治，形容這是「悲傷的一天」。他稱，當香港被中國吞噬時，美國不會袖手旁觀，警告會有新的反制措施。

分析認為，隨住港區國安法生效，美國祭出制裁措施、中方反制，中美緊張局勢料將持續很長一段時間。

蓬佩奧在聲明中稱，中國在香港施行嚴厲的國安法，破壞了香港的自治和中國最偉大的成就之一，剝奪了香港成功的根本，將「一國兩制」變成「一國一制」。

港區國安法實施 蓬佩奧：悲傷的一天

他又稱，中方的舉動再次表明，其在《中英聯合聲明》的承諾只是空談，「中共承諾給港人50年的自由，但只給了他們23年。在過去的幾年裡，北京還違反了與世界衛生組織、世界貿易組織和聯合國的協議」。

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蓬佩奧強調，中國吞噬香港時美國不會坐視不理。他提到，美方已對破壞香港自治的官員實施了簽證限制，並宣布停止對香港出口美國生產的軍用設備。

他表示，美國會持續與愛好自由的香港人民站在一起，並對北京侵害法治及言論、新聞與集會自由的行徑，作出回應。並形容今天對香港與全中國愛好自由的人來說，是悲傷的一天。

蓬佩奧又在Twitter發文，批評中共以嚴厲的國安法扼殺香港自由，同時曝露中共最大的恐懼，就是怕人民的自由意志和自由思想。

另外，美國眾議院議長佩洛西發聲明，要求總統特朗普對侵害香港自由自治的中國官員實施制裁，並考慮所有可行的工具，包括簽證限制及經濟懲罰。

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中國外交部稍早表示，香港是中國的特別行政區，香港事務屬於中國內政。任何勢力和情況都動搖不了中國政府和中國人民維護國家主權安全、維護香港繁榮穩定的決心和意志，任何妄想利用香港危害中國主權、安全、發展利益的圖謀都絕不會得逞。而針對美方有關錯誤行徑，中方將採取必要反制措施。

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