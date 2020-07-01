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【港區國安法】英國等27國促京勿實施 古巴代表逾50國支持港區國安法

國情動向 11:18 2020/07/01

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全國人大常委會昨日通過《港區國安法》，港府於昨晚11時刊憲生效，引發國際強烈關注。在瑞士日内瓦舉行聯合國人權理事會上，英國等27個國家，呼籲北京應重新考慮，不要實施《港區國安法》，並須維護香港集會和新聞自由的權利。在會議上，古巴則代表52個國家發表聯合聲明，支持中國推行港區國安法。

英國駐聯合國日內瓦總部大使布萊思維特（Julian Braithwaite）代表27個國家宣讀聯合聲明，指《港區國安法》破壞「一國兩制」，明顯影響人權，呼籲北京與香港政府重新考慮，並與港人、機構和司法當局合作，防止進一步損害港人的權利和自由。

27國家當中大部分是歐盟國家，包括德國和法國，以及澳洲、加拿大、日本、紐西蘭和瑞士等非歐盟國家。

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另外，在當天的會議上，古巴代表52個國家宣讀聯合聲明，歡迎《港區國安法》獲得通過。這些國家包括巴基斯坦、緬甸、埃及、喀麥隆、委內瑞拉、白俄羅斯和沙特阿拉伯等。

古巴表示，各國都有權通過立法維護國家安全，認為通過《港區國安法》有利「一國兩制」行穩致遠、香港長期繁榮穩定，香港廣大居民的合法權利和自由，可在安全環境下得到更好行使。

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