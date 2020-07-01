【中國經濟】財新6月中國製造業PMI創半年高 外需仍疲弱就業未改善

隨著內地放寬新冠肺炎疫情管控措施，國內經濟活動基本恢復正常，6月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）錄得51.2，超預期升至半年高位。不過，外需仍疲弱，就業也未見改善，未來促就業任務依艱鉅。

財新/Markit周三（7月1日）聯合公布，6月中國製造業PMI升至51.2，較5月提高0.5個百分點，為今年以來最高，連續兩個月處於擴張區間。

這一走勢與國家統計局製造業PMI一致。國家統計局公佈的6月製造業PMI錄得50.9，高於上月0.3個百分點，好過預期。

內需向好 新訂單錄增長

隨著疫情防控措施繼續放寬，企業生產基本恢復正常，6月生產指數雖較上月小幅下降，但仍處於擴張區間，連續4個月回升。內需改善下，新訂單指數為2月以來的首次進入擴張區間。

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不過，國外疫情形勢仍不明朗，新增確診人數仍居高位，外需疫弱，導致新出口訂單繼續小幅收縮，外需仍是拖累項。

至於就業指數，連續6個月處於收縮區間，並較5月略有下滑，企業對擴大用工極為謹慎，部分企業仍有裁員計劃，亦不急於聘請新的人填補空缺。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，國內經濟在後疫情時代持續修復，供需兩側同步向好。6月中旬局部地區疫情有所反彈，但對經濟全局影響較為有限，企業對管控措施進一步鬆綁，以及經濟活動正常化充滿信心。惟就業壓力仍不能忽視，中央多次強調「六穩」「六保」任務，想方設法拓寬就業渠道，未來一段時間，促就業工作任務依然艱鉅繁重。

責任編輯：林佩怡

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