【華為5G】華為中興被美國列作國家安全威脅 英國稱最終不會用華為5G

美國進一步將華為及中興趕出當地市場！美國聯邦通信委員會（FCC）公佈，將華為及中興列為對國家安全構成威脅，決定意味著許多小型農村電信運營商不能將聯邦補貼資金用作購買，或維修華為及中興所生產的設備。另一方面，英國文化大臣道登（Oliver Dowden）周二於國會表示，長遠看華為最終將不會成為英國5G電訊網絡的一部分，同時歡迎包括南韓三星、日本NEC在內的供應商。

FCC主席Ajit Pai於Twitter發文指，華為及中興均與中共及中國國防設備有密切聯繫，當局要傳遞一個明確信息，就是美國政府不能亦不會允許中共利用美國通信網絡中的漏洞。美國又認為，華為的設備可以被中國用來從事間諜活動，但華為一再否認其提供產品構成任何安全風險，並稱獨立於中國政府。

在華為及中興被列入國家安全威脅之際，就為日企帶來機會，NEC行政總裁Takashi Niino表示，在保護主義下，美國向其他國家施壓，包括英國在內，將華為剔出其電訊網絡供應商之列，這將為公司與合作夥伴NTT帶來機會，競投成為5G設備供應商。

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他指出，公司希望將國際市場佔比由目前的0.7%，增至於2030年的20%。首個目標是於拓展美國市場，但公司仍希望於英國有機會重新立足。英國因國家安全理由下，限制使用華為設備不得高於35%，並正檢視新制裁行動。

FCC估計，去年美國大約有30至40家農村電信營運商接受政府補貼，並用作購買或修護華為及中興的設備，估計每家公司替換這些設備的成本平均在4,000至4,500萬美元之間。

另一方面，道登週二表示，英國「最終」將不會使用華為設備。英國首相約翰遜（Boris Johnson）週二亦表示，英國對華為的立場非常簡單，僅希望關鍵的國家基礎建設受到適當保護，免於敵意國家的供應商。

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週二國會上與道登坐在一起的國防大臣華萊士（Ben Wallace）表示，美國已施加制裁，旨在讓華為設計的5G難以運作。道登也指出，美國5月針對華為晶片供應的制裁，將影響華為作為5G網絡提供商的生存能力，但他不願評論有關剔除華為的期限。

道登指出，三星及NEC顯示會是他們希望進入英國市場的供應商，官員正研究如何降低新進入供應商的成本，包括貿易、財政激勵措施等等，協助他們進入英國市場。

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責任編輯：游昊雲

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