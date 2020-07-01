7月開門紅 滬指重上3000點 兩市成交逾9000億

中國人民銀行宣布今（7月1日）起下調再貸款、再貼現利率，「變相減息」，另內地經濟復甦勢頭加快，財新6月中國製造業PMI超預期創半年新高，上證綜合指數收升逾1.3%，重上3000點 ，滬深兩市成交超過9000億元（人民幣，下同）。

內地股市今日小幅高開，之後走高，地產板塊迎來久違大漲，大消費板塊集體走強，帶動滬指衝上3000點。惟午後醫藥、通信等板塊回調，拖累創業板指一度下跌逾2%。

地產股大升

截至收市，滬指報3025.98點，升1.38%；深證成指報12112.96點，升1.01%。創業板指則全日跌0.76%，收報2419.63點。

滬深兩市成交合計9072.7億元，較上日大增逾1600億，其中滬市成交3698.84億元，深市成交5373.86億元。

多數板塊報升，釀酒、房地產、保險板塊領漲；醫療、電子、通訊等少數板塊下跌。

人行「變相減息」 財新6月製造業PMI創半年高

消息方面，人行決定今日起，支農再貸款、支小再貸款利率下調0.25個百分點，調整後，3個月、6個月和1年期支農再貸款、支小再貸款利率分別為1.95%、2.15%和2.25 %。再貼現利率下調0.25個百分點至2%。這是再貼現利率近10年來首次調整。

證券時報：人行明起下調再貸款再貼現利率0.25個百分點

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分析指出，人行此舉是降低再貸款再貼現資金的成本，亦表明貨幣政策重點已轉向結構性調整，金融空轉和套利風險猶存，繼續制約著總量寬鬆的空間。流動性調控或將以公開市場逆回購為主，但考慮到7月特別國債集中發行，若有流動性缺口，定向降準仍有可能。

此外，在內需帶動下，6月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）錄得51.2，超預期升至半年高位。

國泰君安認為，大市有望繼續保持震盪上漲，目前流動性寬鬆+低利率市場環境，將提升股票類資產吸引力。

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責任編輯：林佩怡

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