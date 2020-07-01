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【中美角力】特朗普稱對中國愈來愈憤怒 胡錫進：你太短視了

國情動向 15:52 2020/07/01

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美國疫情反彈，美國總統特朗普（Donald Trump）對此表示「對中國愈來愈憤怒」（more and more angry at China），引發關注。官媒《環球時報》總編輯胡錫進在Twitter轉發帖文指稱，特朗普應對特朗普自己感到憤怒才對，又認為特朗普太短視（short-sighted），並批評華府「無能（incompetent）」。

胡錫進Twitter原文：

特朗普在社交網站Twitter撰文指，當他看到疫情在全球展露其醜陋面貌，包括為美國帶來嚴重傷害，「我對中國愈來愈憤怒，人們可以看到，而我能夠感覺到！（I become more and more angry at China. People can see it, and I can feel it!）」

胡錫進指稱，美國社會在這場流行病鬥爭中陷入分裂，特朗普應該為他自己感到生氣。胡錫進認為，特朗普誤判了疫情控制與經濟及政治利益之間的關係，「你太短視了，只尋求快速收穫，你的政府真的無能。」

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