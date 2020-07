【中美角力】特朗普稱對中國愈來愈憤怒 胡錫進：你太短視了

美國疫情反彈,美國總統特朗普(Donald Trump)對此表示「對中國愈來愈憤怒」(more and more angry at China),引發關注。官媒《環球時報》總編輯胡錫進在Twitter轉發帖文指稱,特朗普應對特朗普自己感到憤怒才對,又認為特朗普太短視(short-sighted),並批評華府「無能(incompetent)」。

胡錫進Twitter原文:

特朗普在社交網站Twitter撰文指,當他看到疫情在全球展露其醜陋面貌,包括為美國帶來嚴重傷害,「我對中國愈來愈憤怒,人們可以看到,而我能夠感覺到!(I become more and more angry at China. People can see it, and I can feel it!)」

胡錫進指稱,美國社會在這場流行病鬥爭中陷入分裂,特朗普應該為他自己感到生氣。胡錫進認為,特朗普誤判了疫情控制與經濟及政治利益之間的關係,「你太短視了,只尋求快速收穫,你的政府真的無能。」

