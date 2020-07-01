【中美角力】媒體戰再交鋒 中方加強管制美聯社等4間美媒

港區國安法引發國際關注之際，中美媒體戰再交鋒。中國外交部宣布，要求美聯社（AP）、美國哥倫比亞廣播公司（CBS）等4間美媒，自即日起7日內向中方申報在中國境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產信息等書面材料。

美國於今年2月，將新華社等5間中國媒體駐美機構列為「外國使團」，並在6月將範圍擴大到央視等4間媒體。在北京，外交部發言人趙立堅今日（1日）表示，作為對美方上述行動的反制，中方宣布，要求美國聯合通訊社（AP）、美國國際合眾社（UPI）、美國哥倫比亞廣播公司（CBS）、美國全國公共廣播電台（NPR），自即日起7日內向中方申報在中國境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產信息等書面材料。

趙立堅強調，中方上述措施完全是對美方無理打壓中國媒體駐美機構被迫進行的必要對等反制，完全是正當防衛。美方有關做法是基於冷戰思維和意識形態偏見，嚴重損害中國媒體的聲譽和形象，嚴重影響中國媒體在美正常運作，嚴重於擾中美正常人文交流，暴露其自我標榜的所謂「新聞自由」的虛偽性。

趙立堅說，中方敦促美方立即改弦更張、糾正錯誤，停止對中國媒體的政治打壓和無理限制。

此前，中方已於3月18日對等要求「美國之音」、《紐約時報》、《華爾街日報》等5間美國媒體駐華機構向外交部新聞司申報在中國境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產信息等書面材料。

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責任編輯：尹航