【中美角力】趙立堅：今天是蓬佩奧之流特別難受的日子

今日（7月1日）是中國共產黨成立99周年紀念日，中國外交部發言人趙立堅表示，今日是美國國務卿蓬佩奧之流特別難受的日子，稱其想割斷中共和人民的聯繫，是做「白日夢。

趙立堅回應蓬佩奧指要把中國人民同中國共產黨的希望和夢想區分開時稱，中國共產黨的夢想和中國人民的夢想是同一個，就是實現中華民族偉大復興，而這個夢想一定能實現。

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他稱，今天的中國共產黨風華正茂，恰恰是蓬佩奧之流特別難受的日子。他續稱，蓬佩奧之流靠撒謊詆毀中國共產黨，割斷中國共產黨同中國人民的血肉聯繫，是在做「白日夢」。

促蓬佩奧佩洛西 勿在錯誤道路越走越遠

另外，蓬佩奧、白宮國家安全委員會發言人尤利奧特（John Ullyot）、美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi），分別就《港區國安法》通過發聲，指摘中方違背國際承諾，威脅採取強硬措施。

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趙立堅稱，香港國家安全立法問題純屬中國內政，任何外國無權干涉，奉勸美方正確、客觀看待港區國安法，立即停止借所謂香港問題干涉中國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠。

他強調，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心、貫徹「一國兩制」方針的決心、反對任何外部勢力干涉香港事務的決心，都堅定不移。

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