【中國經濟】人行料今年CPI漲幅明顯回升概率不大 不會發生惡性通脹通縮

▲ 人行料今年CPI漲幅明顯回升概率不大 不會發生惡性通脹通縮

經歷豬肉價格擾動過後又遇新冠疫情衝擊，中國物價在後疫情時代的走勢將如何？人行貨幣政策司青年課題組最新撰文稱，今年物價漲幅有望保持在合理區間運行，惡性通脹和通縮都不會發生，預計全年CPI將呈「前高後低、逐季下行」態勢，明顯回升的概率不大。

中國金融雜誌官方公眾號周三刊登的該文並指出，從基本面看，中國經濟運行總體平穩，不存在長期通脹或通縮的基礎；總需求層面看，中國經濟逐步向潛在增長恢覆，不會出現經濟過熱或過冷導致大幅通脹或典型通縮的情況。

文章稱，保持貨幣幣值穩定是人行的法定目標，在當前遭受疫情衝擊、經濟逐步復蘇的背景下，既要防通脹也要防通縮，兩手都要硬。下階段穩健貨幣政策要更靈活適度，引導廣義貨幣供應量和社會融資規模增速明顯高於上年，保持物價水平基本穩定，「如果不考慮疫情二次全面暴發等突發因素，今年CPI漲幅將處於近年來波動中樞位置附近。」

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該文並稱，短期看疫情暫給中國物價走勢帶來一定擾動，但中長期看中國經濟穩中向好、長期向好的趨勢沒改變，經濟增長將保持在潛在產出附近，這是物價水平保持平穩的重要保障。中國經濟今年第二季度以來已經向潛在產出水平恢覆，預計下半年可能恢覆到潛在產出附近，產出缺口較快彌合有助於實現物價平穩。

另外，隨著今年下半年投資和消費需求進一步回暖，工業品價格同比降幅有望趨於收窄，非食品類價格保持相對穩定，不存在典型通縮的風險。第二季度以來多項主要經濟指標持續回暖向好，這與典型的通貨緊縮也完全不同。

國家統計局將於下周公布6月CPI及PPI數據。5月CPI同比漲幅2.4%創近14個月以來的最小漲幅。特別是CPI和核心CPI同比漲幅的差距在縮小，由今年2月的4.2個百分點收窄為5月的1.3個百分點，4-5月核心CPI的漲幅都是1.1%。

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責任編輯：游昊雲