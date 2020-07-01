【南方暴雨】中國大汛期 雙防新考驗

中國今年不僅有大疫情，還有大汛情，繼5月水淹桂林，中國逾百江河出現洪水，強降雨等極端天氣頻發，從西南到華東都有部分地區出現洪澇災害，在大洪澇的同時，還有地方出現大旱。是以中國有「新雙防」之說，一個雙防是傳統的防洪抗旱老課題；另一個雙防是防控疫情防大洪水的新考驗。

中國主管部門近日宣布，全國已進入汛期，這意味着中國已現汛情的140多條江河，是從南到北、從西到東都有，汛情全方位展現。還有以千計的大中小型水庫、湖泊等要防範洪水水情。

此前預警顯示，近日中國廣大地區天氣極為異常，包括大暴雨、強降水、雷暴大風甚至冰雹天氣，受影響的地區從西南、西北，到華中、華北、華東以至東北。

【南方暴雨】內地連續30日發暴雨預警 7月初繼續雨不停

【長江三峽大壩】暴雨停不了三峽大壩洩洪 武漢高度戒備（直擊畫面）

面對異常天氣和可能的大汛情，民間有批評官方媒體對汛情以至天氣都繞道而行，基層地方則說不大明白現在的新體制，面對可能的洪澇之災不懂上面是哪個部門在管，就算收到文件指令，也不知應聽水利部門的還是聽應急部門的。

外界對中國現行的防洪體制的變局不是特別清楚，很多人不知國家「防總」名字已由「三防」變「雙防」，其辦公室也搬了家。而其下面水利和應急兩個體系同時存在，一個管事發前，一個管事發後。

中國過去從中央、再到省市一直到縣，都有「三防指揮部」，即防汛、抗旱、防風指揮部，過去國家三防指揮部由主管農林水利的副總理領銜，主要由水利部主持，其辦公室也設在水利部。在國務院機構改革，設立應急管理部之後，國家三防指揮部也易名為防汛抗旱總指揮部，簡稱國家防總，由國務委員王勇任總指揮。國家防總只是一個議事機構，防洪相關的主要是兩個職能部門，一個是應急管理部，現在國家防總的辦公室，其實就是應急部的防汛抗旱司。

防大洪水 又防控疫情

早前社會上曾有議論，說大疫情應急部好像沒有角色，入汛期以來好像還是水利部在那裏忙。其實按部門職責的設置及分工，應急部主要是指導各地區各部門應對突發事件工作，推動應急預案體系建設和預案演練。建立災情報告系統並統一發布災情，統籌應急力量建設和物資儲備並在救災時統一調度，組織災害救助體系建設。

【南方暴雨】風雨交加！一文看懂內地極端天氣頻發4大原因

【南方暴雨】今輪暴雨以來 官媒首引習近平指示：汛情嚴峻也要防颱

也就是說，出現災情之急後，應急部就要出動了，但日常的水利設施建設管理、水情變化的掌握等等，還是聽水利部的。在現階段，大洪水露了頭，還沒形成重大災害，人們一聽中央氣象台的報告和預測，二看水利部及各方三防指揮部的水情警報。

研究應急管理的學者說，今次大汛情，對水利部、應急部合作的防洪體制是一次考驗，而在大汛情到來的威脅下，還有一個大疫情要防控，對國家防總衞生部門的合作，也是一次考驗。

本報記者：朗然

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道