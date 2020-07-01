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【港區國安法】居留5年最快6年入籍　英向300萬BNO合資格港人提供入籍途徑

國情動向 19:42 2020/07/01

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港區國安法正式生效，國際社會反應強烈，西方國家紛紛表示反對。英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，將向300萬合資格申請英國國民海外護照（BNO）的香港人，延長現時6個月的「有限居留許可」，讓他們能夠在英國居住及工作，從而申請成為英國公民，以回應中國實施「港區國安法」，批評立法違反《中英聯合聲明》。

批港區國安法嚴重違反《中英聯合聲明》

英國外相藍韜文（Dominic Raab）亦批評，北京實施港區國安法明顯及嚴重違反《中英聯合聲明》，侵犯了香港的自治權，直接威脅港人的自由，批評中國向後行了一大步，英國將會與國際夥伴討論如何採取行動回應，呼籲中方履行其國際義務及責任。

藍韜文強調，英方會信守對港人的承諾，亦會兌現對BNO持有人的承諾。他表示，BNO持有人將獲得在英國工作或學習的5年有限期，之後可以申請定居，再經過12個月的定居身份，便可以申請公民身份，不會設配額。

中國外交部較早前強調，立法問題純屬中國內政，任何外國無權干涉。發言人趙立堅曾回應稱，英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權。因此，英方無權假借《中英聯合聲明》對香港事務說三道四，干涉中國內政，奉勸英方懸崖勒馬，摒棄「冷戰思維」和「殖民心」，認清並尊重香港已經回歸、是中國一個特別行政區的現實，立即停止干預香港事務和中國內政。

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