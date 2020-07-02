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【港區國安法】美如何制裁？京怎樣反制？

國情動向 08:16 2020/07/02

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港區國安法的頒布與實施，點燃中美新一波角力的火焰。美國國務卿蓬佩奧周三（1日）凌晨再發聲明指港區國安法摧毀香港自治，警告會有新制裁。而國務院港澳辦常務副主任張曉明在1日上午的記者會上回敬︰「你做初一，我做十五」，只要美國出手，中國政府和特區政府必定予以反制，有關措施會見步行步，陸續有來。

值得注意的是，今次張曉明特別提到特區政府也將參與反制。與周二特首林鄭在記者會上聲稱「不怕美國制裁，特區政府將全力配合中央反制措施」相呼應。即在未來中美就國安法進行的報復與反報復角力中，特區政府也將加入中方戰團。

中美在港區國安法的博弈在港區國安法頒布前已展開，繼美方對參與香港國安法的相關中國官員進行限制入境等制裁外，周一又宣布開始取消美國法律給予香港的特殊地位，暫停防御裝備出口並限制香港獲得高科技產品。中方也及時做出回應，宣布對在香港問題上表現惡劣的美方人員入境限制。

美可能取消香港獨立關稅區 甚或金融制裁

就目前雙方採取的行動看，力度都不夠大，明顯也沒有打痛對方。而中方更像是做個姿態，也讓外界揣測中方真的有籌碼和美方周旋嗎？

事實上，美方若進一步升級制裁行動，倒是令香港商界頗擔憂。自由黨黨魁鍾國斌周日在電台節目中坦言表示，美國參議院通過《香港自治法案》會波及受制裁官員的家人、公司、有生意往來的公司等，對商界是很大的威脅。

就美方宣布取消美國法律給予香港的特殊地位，美方下一步有可能取消香港獨立關稅區地位，不過，業界認為，美國對香港提升關稅的實質影響不大。因為美國每年從香港賺取約300億順差。如果香港對等反制，美方可能損失更大。

香港商界最擔心的恐怕是這場博弈會波及到金融業。美國財長姆欽早前說，財政部正研究包括資本管制在內的措施，以回應北京通過立「港區國安法」。令外界猜測美方是否準備限制美國資金流入香港。從而影響香港國際金融中心的地位。

中方或考慮是否繼續履行貿易協議 

就中方的反制措施，早前《華爾街日報》一篇文章提到，中央政治局委員與蓬佩奧在夏威夷的會談時暗示，中方可能考慮是否要繼續履行首階段中美貿易協議。 分析指，這事關特朗普爭取下屆總統連任的選情。

而要求特區政府配合的，相信是對等取消美方在香港的一系列貿易、投資、入境簽證等便利措施。但無論是制裁和反制措施，香港始終都是最大的受害者。 

本報記者：黃兆康

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