【港區國安法】美商務部長：企業可能重新考慮在港設總部

美國商務部長羅斯表示，由於北京開始根據「港區國安法」打壓香港示威者，總部設在香港的企業如今可能會重新思考，香港是否仍是適合設立總部的地方。

羅斯（Wilbur Ross）接受福斯財經新聞網（Fox Business Network）訪問時說：「我認為所有在香港設立亞洲總部的企業很有可能開始重新思考，面對新的法律以及香港和中國內地之間新的關係，香港是否一如以往是適合設立總部的地方。」

被問及北京可能採取報復行動，羅斯說：「我們採取了果斷行動，現在取決於他們。但我們對他們所採取嚴重侵害行為的反應非常謹慎而溫和，要報復我們會有點奇怪。」

We took decisive action and now it’s up to them. But it would be a little strange to retaliate against someone who’s responded in a very measured and mild way as we are (doing) to the gross abuses that they’re doing.”

美國此前已經採取行動取消香港的特殊貿易地位，並威脅要採取進一步行動。 中國外交部稍早表示，香港是中國的特別行政區，香港事務屬於中國內政。任何勢力和情況都動搖不了中國政府和中國人民維護國家主權安全、維護香港繁榮穩定的決心和意志，任何妄想利用香港危害中國主權、安全、發展利益的圖謀都絕不會得逞。而針對美方有關錯誤行徑，中方將採取必要反制措施。

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