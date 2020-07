【港區國安法】美商務部長：企業可能重新考慮在港設總部

美國商務部長羅斯表示,由於北京開始根據「港區國安法」打壓香港示威者,總部設在香港的企業如今可能會重新思考,香港是否仍是適合設立總部的地方。

羅斯(Wilbur Ross)接受福斯財經新聞網(Fox Business Network)訪問時說:「我認為所有在香港設立亞洲總部的企業很有可能開始重新思考,面對新的法律以及香港和中國內地之間新的關係,香港是否一如以往是適合設立總部的地方。」

被問及北京可能採取報復行動,羅斯說:「我們採取了果斷行動,現在取決於他們。但我們對他們所採取嚴重侵害行為的反應非常謹慎而溫和,要報復我們會有點奇怪。」

