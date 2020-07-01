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【國安法. BNO】英國更新對港旅遊建議　稱被拘捕或驅逐出境風險增加

國情動向 22:43 2020/07/01

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繼加拿大之後，英國亦更新對香港旅遊建議，指港區國安法生效後，非永久居民被驅逐出境或拘捕的風險會增加。鑑於近日的政治局勢，整個香港都可能毫無預兆地出現示威，建議在港國民應盡量避開。

英國外交部官網表示，人大常委會通過港區國安法已於7月1日生效，針對分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或境外勢力危害國家安全罪行，依照此法，北京當局在某些情況下可在香港拘捕違法人士，最高可判處無期徒刑，因此，對於非香港永久居民來說，被驅逐出境或拘捕的風險會增加。

另外，英國宣布將香港BNO護照持有人在英國居留的期限，由6個月延長至5年，BNO合資格港人可在英國學習或工作，之後可申請定居身份，12個月後可申請成為英國公民。

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