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國安法實施之際 海南免稅購物也開放 買蘋果電話平過香港逾千元

社會熱點 22:44 2020/07/01

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港區國安法正式實施，外界關注會否影響香港經濟地位。與此同時，海南也於7月1日實施離島旅客免稅購物新政，以蘋果手機為例，iPhone 11 Pro Max 512GB版本在海南的免稅售價是1,0210元人民幣（約1,1203港元），比本港售價1,2499港元還要便宜超過一千元。

高配置機型平過香港1300元

據內地澎湃新聞，7月1日是海南離島旅客免稅購物新政實施的第一天。本次新政的特點是，除將每人每年免稅購物額度從3萬元人民幣提升至10萬元人民幣外，還將手機等電子消費品納入免稅商品清單，每人每次可以購買4部免稅手機。

以iPhone 11 Pro Max 512GB版本為例，海南免稅售價是1,0210元人民幣（約1,1203港元），同款手機在蘋果內地官網的售價是1,2699元（約1,3934港元），在蘋果香港官網的售價是1,2499港元。即是說，在海南買該款手機比香港便宜近1300港元。

另一熱門機型iPhone 11 128GB版本在海南的免稅售價是5,105元（約5,601港元），比香港售價6,499港元便宜900元。

值得一提是，曾經多有內地旅客赴港買手機，因港行比國行便宜許多，現在海南免稅區的價錢則實惠得多。日前，中央出台《海南自由貿易港建設總體方案》也引發外界關注會否替代香港部分功能和地位。

官方回復稱，海南與香港地位不同，重點發展的產業也不同，互補大於競爭，不會對香港造成衝擊，反而在建設期間加強雙方合作。香港商務及經濟發展局長邱騰華回應指，海南對外的聯繫和位置有龐大商機，設立自由貿易港能夠令國家對外貿易更加開放，香港也會從中受惠。

【海南自貿港】衝擊香港偽命題  海南發展需腳踏實地

海南將2025年前封關零關稅　邱騰華稱不會視為零和遊戲

國務院發海南自貿港建設方案 離島免稅購物額將增至10萬元

責任編輯：尹航

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