【國安法．BNO】英外相交代BNO新權利：開放便捷申請 人數不設上限

▲ 【國安法．BNO】英外相交代BNO新權利：人數不設上限 開放便捷申請

港區國安法執行後，英國與中國就此角力升級。英國將對持有英國國民海外護照（BNO）的逾300萬香港市民及家屬放寬簽證權，把現行入境6個月期限延長至5年，並設立途徑，讓合資格港人最快留英6年便獲居英權。英國外相藍韜文交代相關安排時說，會開放港人以便捷的方式申請BNO，人數不設上限。

英國外相藍韜文（Dominic Raab）在下議院表示，「經過與內政部詳細討論，我證實將實現先前承諾，改變BNO狀態。」

新規也適用於BNO持有人的家屬

他對議員表示，BNO持有人可獲得5年居留權，可找工作和就學。在英國待滿5年後，他們將可申請定居身分（settled status），再過12個月，即可申請成為英國公民。「這是一項特殊、客製化的規定，因應目前面對的獨特情況。」

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英國首相約翰遜（Boris Johnson）稍早前已公布了上述按排，以讓300萬合資格申請英國國民海外護照（BNO）的香港人及家屬，獲得定居英國的途徑和機會。

而藍韜文進一步補充，新規也同時適用於BNO持有人的家屬。內政部將實施精簡的申請流程，不會有人數上限（no quotas on numbers）。

英國政府指出，這項決定適逢香港主權移交23周年，也實現首相約翰遜的承諾。

合資格申請者 不設上限

香港人的BNO身分出自於1986年訂定、1987年7月1日生效的「香港（英國國籍）法」，可讓1997年前香港出生成年與未成年人取得BNO，但為一項非自動且非強制的程序，必須透過申請，經過英國內政部同意後方可取得。

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BNO持有人除了必須受英國移民法規範，無法自動獲得英國居留權和工作權，在歐盟也不被認同為英國公民，僅享有英國的6個月免簽居留權。

然而，英國政府6月初預告，若中國推動港區國安法訂立，英國政府也會放寬BNO簽證權，為持BNO香港人提供居英的途徑。「港區國安法」前晚生效後，英國政府對此作出回應。

根據英國政府數據，截至今年2月24日，有34萬9881人持有BNO，在香港另有約290萬人符合申請資格。

中國外交部曾指 英對回歸後香港無主權、無治權、無監督權

英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）表示，做法是因應北京在香港實施的港區國安法，英方感到深切遺憾，強調英國對於BNO護照持有人有歷史及道德上的義務，英方會向他們實踐承諾。

中國外交部較早前強調，立法問題純屬中國內政，任何外國無權干涉。發言人趙立堅曾回應稱， 英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權。因此，英方無權假借《中英聯合聲明》對香港事務說三道四，干涉中國內政 ，奉勸英方懸崖勒馬，摒棄「冷戰思維」和「殖民心」，認清並尊重香港已經回歸、是中國一個特別行政區的現實，立即停止干預香港事務和中國內政。

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責任編輯：鄧國強

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