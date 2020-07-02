【長江三峽大壩】暴雨不停重慶再告急 官方暗示洪水恐浸到4樓？（有片）

▲ 【長江三峽大壩】重慶暴雨下再告急 官方暗示洪水隨時浸到4樓？

長江流域中上游6月以來遭逢暴雨侵襲，多地發生洪水災情，中央氣象台連續第31天發布暴雨預警，重慶再度告急；當地有社區黨委向居民發出預警通知，呼籲「4樓以下居民提前做好準備」。

中央氣象台連續第31天發布暴雨預警，官方預計今（2日）雲南省、貴州省、江西省、浙江省、廣西省、西藏等地將出現暴雨，重慶市、湖南省、湖北省則會出現大暴雨，局部地區有雷暴大風等強對流天氣，部分地區伴隨短時強降雨現象。

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此次洪水重災區之一的重慶市，在媒體流傳當地一處社區6月25日接獲社區黨委「溫馨提示」，內容寫道：「今年洪水預估水位達到1981年的193.38米左右，請4樓以下居民提前做好準備。」

今日雲南省、貴州省預計再有暴雨

據了解，重慶市在22日就因綦江出現1940年建站以來最高的205.85米洪峰水位，整個市區道路全都變成滾滾急流，大水至今尚未退去，從當地民眾發布到微博的影片可見，位在高處的商店街全數被淹，水流直接沿著山壁傾洩而下；也有影片顯示，重慶綦江區「綦萬高速永城路段」，因暴雨沖刷再次出現塌方。

中央氣象台指出，本月1日至3日四川、重慶、貴州、雲南、與長江中游江漢地區、下游江南地區都會出現暴雨、大暴雨；4日至6日長江中游至江南與淮河地區，也會出現暴雨、大暴雨；7日至9日，西南、長江中游、黃淮、華北與東北地區，還須經歷1次強降雨。

重慶1/7暴雨及泥石流情況

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責任編輯：鄧國強

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