【神州快訊】山東舉辦第二屆儒商大會 客從雲上來

▲ 山東省委書記劉家義與嘉賓視頻連綫。

6月30日上午，山東省舉行第二屆儒商大會暨青年企業家創新發展國際峰會。大會以「搶抓新機遇 共謀新發展」為主題，來自20個國家和地區的7,000多名海內外優秀企業家、創新創業者、知名人士等雲端相聚、綫上交流，助力山東高質量發展。

本次大會突出「雲」招商，主會場設在濟南，在16市設分會場，分別舉行项目推介和簽約儀式。山東省商務廳與香港特別行政區政府投資推廣署還舉辦綫上推介會等活動。山東省委書記劉家義出席會議並與嘉賓視頻連綫。

好客山東 「機遇前所未有」

當前境外疫情擴散蔓延、國內疫情防控常態化的形勢下，舉辦大會有利於穩住外資外貿基本盤，深化與投資者溝通交流，拓合作新領域、新空間。山东省委副書記、代省長李幹傑致辭時表示，山東着力打好三大攻堅戰，實施八大發展戰略，發起九大改革攻堅行動，培育十強現代優勢產業集群，不斷開拓機遇無限的「新高地」。山東全力服務和融入國家戰略，推進新舊動能轉換綜合試驗區、中國（山東）自由貿易試驗區、中國-上合組織地方經貿合作示範區建設，共建平台的機遇前所未有。

他續指，山東正全面優化營商環境，着力打造良好政治生態、社會生態、市場生態、自然生態，深度合作的機遇前所未有。山東將提供一流服務、一流環境，讓企業家感受到「好客山東」的品質和熱情。

會上，珠海格力電器股份有限公司董事長兼總裁董明珠，華為技術有限公司副董事長、輪值董事長郭平，上海兆芯積體電路有限公司董事長葉峻，華僑城集團總經理姚軍進行了連綫致辭。

設黃岡分會場 續戰役情

早前湖北疫情严重之时，山東對口支援湖北省黃岡市。本次大會專門安排了黃岡綫上推介活動，支持湖北黃岡疫情防控和經濟發展。黃岡市委書記劉雪榮在黃岡分會場致辭感谢山東，并表示：「黃岡將借助儒商大會大平台，進一步加大项目建設、招商引資力度，進一步密切與山東的溝通聯繫，加強務實合作，共享發展機遇」。

（特約）