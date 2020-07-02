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【香港自治法懶人包】美參眾兩院火速通過　劍指中港官員及金融機構

國情動向 10:06 2020/07/02

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【香港自治法懶人包】美參眾兩院火速通過　劍指中港官員及金融機構

繼美國國會參議院後，眾議院香港時間今晨也一致通過香港自治法，根據規定，參議院之後還得就眾議院版本做表決，然後由總統特朗普簽署生效，這個程序預期最快2、3天內完成。據稱，香港自治法的眾議院版本，與參議院原版本極相似，最終在參院過關的機會極高。

1）誰人提出香港自治法

香港自治法是由美國共和黨籍參議員杜美（Pat Toomey）及民主黨籍參議員范霍倫（Chris Van Hollen）5月21日共同提出。

【港區國安法】美參議院一致通過香港自治法  中美香港議題角力延燒

【港區國安法】《香港自治法》法案有幾辣？一分鐘看清內容

2）「香港自治法」法案主要内容

- 美國國務卿於法案生效90天內及未來每年，認定哪些外籍人士致使中國無法履行其在「中英聯合聲明」與「基本法」中對香港的義務，及哪些外國金融機構知情卻仍與該人士有大量資金往來，並繳交認定報告給國會（註：相對美國而言，外籍人士及外國金融機構包括中國內地與香港等）。

- 授權美國總統，透過凍結資產與拒發簽證等措施，制裁遭認定人士

- 針對與遭認定人士往來的外國金融機構，美國總統可動用一系列制裁手段，包含禁止美國當地銀行向其提供貸款、禁止美國公民投資該機構，及拒發簽證給該機構管理人員等

- 彭博社引述參與討論華府官員指，法案只會在中方官員已受到制裁後，銀行再於知情下與相關官員交易，才會連帶制裁銀行

3）中港官員對「港區國安法」觀點

- 中方多次表明，港區國安法不損香港自治，批評外國干預，強調立法決心不變。

- 中國已譴責美方「通過所謂制裁阻撓中方推進香港國家安全立法」，並宣佈反制措施。中國外交部發言人趙立堅29日在例行記者會上說，中國決定，對「在涉港問題上表現惡劣的美方人員實施簽證限制」。

- 中港官員表示，美方制裁措施對香港不構成實質影響，諸如財政司司長陳茂波早前曾發文指，美國對香港作出所謂制裁，實際影響非常有限，其對保持國際金融中心地位充滿信心。

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